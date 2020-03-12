من رانيا يوسف لـ هيفاء وهبي.. نجمات بتسريحة شعر صينية (صور)

قُصة الشعر على الطريقة الصينية، موضة قديمة ما زالت تُتبع حتى وقتنا هذا، ومؤخرًا تألقت بها بعض الفنانات، وهي قُصة الشعر الكثيفة التي تغطي مقدمة الرأس، مع جزء من الوجه.

وبالأمس، تألقت بها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالـ"نيو لوك"، احتفالا بعيد ميلادها.

وظهرت "هيفاء" بشعر أسود طويل، مع "قُصة الشعر" قصيرة، بدلا من الشعر فاتح اللون المنسدل، فضلا عن فستان قصير وضيق ولامع، وجوارب سوداء مزينة بـ"دانتيلا".

لم تكن هيفاء وحدها من تألقت بتلك التسريحة، فسبقتها من قبل الإعلامية، وخبيرة التجميل أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، التي ظهرت في الفترة الأخيرة بعدة صور مختلفة ظهرت من خلالهما متبعة تلك الموضة خلال تسريحات "مختلفة".

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وخلال أكتوبر الماضي، كانت الفنانة رانيا يوسف، فاجأت متابعيها بمقطع فيديو داخل أحد صالونات الشعر، وهي تُصفف شعرها لتظهر بتلك "القُصة".

وتألقت بالشعر الأسود الطويل، مع قصة الشعر "الفرنشة"، التي تظهر بها العديد من الصينيات والكوريات، مُعلقة: "إيه رأيكم في اللوك الجديد؟".