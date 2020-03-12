زيت الخروع هو زيت نباتي يستخدم لمجموعة واسعة من الأغراض التجميلية والطبية، فهو يوفر فوائد صحية للوجه خاصة.

وفي حين يأخذ عادةً الناس زيت الخروع كملين، لكن الزيت له فوائد محتملة لبشرة الوجه، يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "مديكال نيوز توداي".

فوائد زيت الخروع للوجه

حب الشباب

يحتوي زيت الخروع على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات تجعله مفيد في الحد من حب الشباب، كما يمكن أن يحول حمض الريسينوليك دون نمو البكتيريا التي تسبب حب الشباب.

ملمس الوجه

زيت الخروع غني بالأحماض الدهنية الأخرى، التي يمكن أن تعزز نعومة ملمس الوجه عند وضعه على بشرة الوجه.

بشرة سليمة

الأحماض الدهنية في زيت الخروع يمكن أن تعزز نمو أنسجة البشرة السليمة، ما يجعله مفيد في استعادة لون البشرة غير المتكافئ.

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البشرة الحساسة

يحتوي زيت الخروع على درجة منخفضة من الكوميدوغينيك. هذا يعني أنه لن يسد المسام في الجلد كما أنه يقلل من خطر ظهور الرؤوس السوداء، ما يجعله مناسبا للاستخدام على البشرة الحساسة.

غير مكلف

منتجات العناية بالبشرة، وخاصة كريمات الوجه والزيوت، يمكن أن تكون باهظة الثمن. زيت الخروع منخفض التكلفة نسبيًا ويشارك في العديد من الخصائص المتشابهة، مثل تعزيز بشرة صحية أو رطوبة في الجلد.