في ذكرى ميلادها.. وصية سعاد نصر خلال اللحظات الأخيرة قبل وفاتها

مشهد تراجيدي في قصة ياسين وبهية خلال مشروع تخرجها، أعلن مولدها كفنانة تستطيع الأداء بشكل محترف، اكتشفها للكوميديا أستاذها الفنان كرم مطاوع، حيث وجد فيها فنانة كوميدية على عكس ما كانت تعتقد أنها لا تصلح إلا للتراجيدي، عُرفت بأدوارها البسيطة، وحبكتها الدرامية الساخرة، كانت واحدة من أهم عوامل سلسلة العمل الدرامي "يوميات ونيس" وقدمت العديد من الأدوار السينمائية والدرامية، هى الفنانة سعاد نصر.

ويتزامن اليوم 12 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة سعاد نصر، التي رحلت عن عالمنا قبل 13 عامًا، عقب إجرائها عملية شفط دهون، لتدخل على إثرها في غيبوبة طويلة، لم تفق منها وانتهت بوفاتها.

ويُقدم "هُن" وصية الفنانة الراحلة سعاد نصر، خلال السطور التالية.

عاشت سعاد نصر اللحظات الأخيرة قبل أن تلتقط أنفاسها على طاولة العمليات، وحدث انخفاض شديد في منسوب الأكسجين الواصل إلى قشرة المخ وخلاياها، وروى زوجها المهندس محمد عبدالمنعم واقعة أثناء غيبوبتها حيث استفاقت لمدة خمس دقائق فقط.

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وقال التقرير الطبي إن وفاتها ترجع إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف كامل في عضلة القلب وحدوث فشل تنفسي نتيجة صدمة "تكسومية " مضاعفة والتهاب رئوي شديد وقرح عديدة نتيجة الرقاد الطويل في الفراش.

وبحسبما رواه زوجها، عندما استفاقت سعاد نصر لمدة قصيرة تحدثت معه وأبلغته وصيتها الأخيرة وهي أن يسارع في دفنها ويبقى أهلها لمدة ساعة كاملة أمام قبرها للدعوة لها بالرحمة لتدخل في غيبوبة وتفارق الحياة.