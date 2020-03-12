من "شكرا يا قلب أمك لـ مامتك في مقام أمي".. محطات في علاقة علي ربيع وزوجته

11 شهرا جعلت من ندى محمود، زوجة الفنان علي ربيع متصدرة محركات البحث على الإنترنت، بعدما فجرت مفاجأة لمتابعي زوجها تؤكد انفصالها عنه، متهمة والدته بأنها سبب اندلاع المشكلات بينهما.

لتتصدر زوجة الفنان "التريند" في كل ظهور لها، خاصة إذا تحدثت عن علاقتها بـ علي ربيع، أو ظهرت مع طفلتهما "مليكة".

واليوم، وعقب ما يقرب من عام من الخلافات، أعلنت "محمود" عودتها لزوجها الفنان، موجهة رسالة قائلة: "النهارده البوست ده لكل الناس اللي بتحبني أنا وعلي ومليكة، وبيتمنوا لنا الخير، وكانوا بيدعولنا، زي ما أنتم عارفين في خلافات أسرية بينا.. وإحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات لمصلحة بنتنا أولا وأخيرا ورجعنا لبعض".

ويرصد "هن" قصة انفصال علي ربيع وعودته لزوجته في 11 شهرا

أنا وبنتك خصيمتك يوم القيامة

"شكرا يا قلب أمك" بهذه التدوينة أثارت "ندا محمود"، زوجة علي ربيع، نجم مسرح مصر، على "إنستجرام" حالة من الجدل بين متابعيها، حول خلافها مع زوجها.

وقالت "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

"ندا" لم تكتف بذلك، وقالت في تعليقها على تدوينتها: "أنا خصيمة أي حد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليا تأثير سلبي في حياتي وخربهالي وعند الله تلتقي الخصوم ويوم القيامة نلتقي أمام الله"، مضيفة "إليك فوضت أمرى يا الله وأنت خير وكيل".

والدة ندى: أم ربيع السبب

وأكدت سلوى محمد، والدة "ندى" زوجة نجم "مسرح مصر"، حينها، أن هناك أزمة بينهما، نافية اعتدائه عليها بالضرب.

وقالت لـ "هُن": "والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده"، متابعة: "طردها من 20 يوما، في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سبوهالها".

وعن قرار الانفصال، أكدت والدة "ندى": "علي بلغنا أن والدته مش عاوزة استمرار الجوازة دي، ومش عاوزة بنتي تاني".

زوجة علي ربيع تحذف صورهما من "إنستجرام"

قررت "ندى" على الفور، وعقب حديثها عن خلافها مع "علي" حذف صورهما نهائيًا من على حساباتها الشخصية، وإلغاء متابعتها له على "الإنستجرام".

ندى تتجه لرعاية ابنتهما وحدها "من عيد الميلاد للحضانة"

قررت "ندى" الكف عن الحديث عن الأزمة لوقت طويل، والاهتمام بمشاركة متابعيها بلحظاتها مع ابنتها، ففي مايو الماضي، احتفلت زوجة الفنان، بعيد ميلاد ابنتها الأول "مليكة"، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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ونشرت صورا لها مع ابنتها وسط مجموعة من بالونات الهيليوم، وفي صور أخرى ظهرت برفقة والدتها وجدتها، وعلقت "ندى" على الصور: "الحلوة تمت سنة".

وفي سبتمبر الماضي، قررت "ندى" مشاركة المتابعين لصور توثق أول يوم حضانة لطفلتها دون والدها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصور الطفلة بـ "جمبسوت" روز مع بلوزة بيضاء، وحذاء أبيض، وهي تودعها على أبواب الحضانة.

ندى تتحدث عن الانفصال: "اللي جوه غير اللي بره"

في منتصف العام الماضي، قررت ندى محمود، الخروج عن صمتها والحديث عن أزمة زواجها، تلقت "ندى" عِدة أسئلة، عبر حسابها، كان أبرزها: "ناوية تتزوجي مرة ثانية، ولا خلاص كدة؟"، لترد: "الله أعلم".

كما تلقت سؤالا آخر عن نجاحها وسعادتها عقب فشل حياتها الزوجية، لترد ندى: "مش معنى إننا نقع يبقى نموت، لازم نقوم تاني.. نحاول من أول وجديد اللي فات درس مش نهاية".

وسألها أحد الأشخاص: "إيه اللي استفدتيه من تجربتك اللي فشلت وايه اللي ناويه تعمليه بعدين"، فعلقت قائلة: "اتعلمت حاجات كتير أوي وفهمت أن اللي جوه غير اللي بره مش دايما اللي ظاهر حقيقي الصور والفيديو مش بيبنوا الحقيقة وراء كل حقيقة حقيقة".

ندى تعلن عودتها وتوجه رسالة لوالدته

واليوم أعلنت "ندى" عن عودتها لزوجها، عبر منشور على "الإنستجرام".

وتابعت "ندى" خلال منشورها عبر حسابها على "الإنستجرام" موجه رسالة للأخير ولوالدته، قائلة: "النهارده بقول لعلي حقك عليا، ولماما علي كمان حقك عليا، أنتي في مقام أمي، لو زعلتي من تصرفي ببوس رأسك زي مامتي، وإن حب علي ليكي هو اللي خلاني أحبه"، مردفة: "وبقول لعلي حب الناس ليك مش من فراغ، ده لإن ربنا بيحبك لصفاء قلبك، وطيبته"، مختتمة حديثها: "ربنا يخليك لمليكة".

وكان علي ربيع، قد أعلن زواجه من "ندى" في 20 سبتمبر 2015.