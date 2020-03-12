ما يجب وضعه في الاعتبار عن شراء سرير الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

إذا كان المرء يدقق للغاية عند شراء أسرة لأفراد الأسرة، فإنه يولي دقة أكثر لاختيار سرير الطفل. لكن ما الذي يجب وضعه في الاعتبار عند شراء أسِرَّة الأطفال؟

يمكن شراء سرير جديد في كل مرحلة عمرية، ولكن ألا يمكن شراء سرير كبير مباشرة؟ يجيب أندرياس كالبيتس من الرابطة الألمانية "مور سيفتي فور تشيلدرن" بالإيجاب، ويقول: "إذا ما كانت عادات نوم الطفل تسمح بهذا فيمكن أن ينام في سرير كبير في عمر مبكر.

ويمكن أن ينام الرضيع مباشرة في سرير 60 في 120 سنتيمترا أو 70 في 140 سنتيمترا.

وعادة ما تأتي الحاجة لسرير كبير عندما يصل الطفل لسن المدرسة أو الوصول لطول 110 أو 120 سنتيمترا، بحسب كالبيتس. ولكن مع إمكان تدحرج الأطفال من السرير في هذه السن ، فإنه من الأفضل وجود حاجز على جوانب السرير، بحسب أورزولا جايسمان من الرابطة الألمانية لصناعة الأثاث.

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وبدلا من الحواجز ، تقول جايسمان إنه يمكن استخدام وسادة طويلة رفيعة أو وضع وسائد على الأرض بجوار السرير.

وتضيف أن أسِرَّة الأطفال يجب ألا تكون بها أجزاء بارزة أو فجوات يمكن أن تعلق بها الأحزمة أو الأربطة . ويجب أن تكون الحواف والزوايا دائرية.

ويجب أن يصل ارتفاع حواف أسرَّة الأطفال لـ60 سنتيمترا على الأقل حتى لا يمكن للرضيع تسلقه ويجب أن تبلغ الفتحات في قضبان الحواف 5ر4 إلى 5ر6 سنتيمترا لكي لا ينحشر فيها الطفل.

وعمليا يمكن شراء سرير رضع تكون جوانبه قابلة للإزالة حتى يتسنى استخدامه عندما يكبر الطفل للنزول منه والطلوع عليه بمفرده.