تعتبر شوربة الجمبري من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل شوربة الجمبري بالشعرية والذرة، على طريقة الشيف الشربيني. مقادير شوربة الجمبري بالشعرية والذرة شعرية علبة ذرة حلوة جمبري مسلوق مرقة ثوم كرفس كرات كمون Advertisements بهارات سمك نصف كوب كريمة طهي نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود ملح حسب الرغبة 2 ملعقة كبيرة بقدونس زيت طريقة تحضير ​شوربة جمبري بالشعرية والذرة - تشوح الشعرية في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي. - ثم يضاف عليها الثوم والبصل الكرات والكرفس والبهارات والكمون. - وتقلب جيدا ثم يضاف المرقة وفي طاسة يشوح الجمبري مع فص ثوم. - ثم يضاف إلى الخليط ثم يضاف الذرة وتترك كل المكونات حتى تغلي وتمتزج جيدا. - ثم يضاف البقدونس وكريمة الطهي وتترك حتى تغلي وتقدم الشوربة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة الجمبري بالشعرية والذرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.