إمام المسجد الأقصى: من لا يلتزم بالحجر الصحي آثم

في ظل تفشي فيروس كورونا وإعلان حالات الوفاة في البلدان بين الحين والآخر، دعا عكرمة سعيد صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى، إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية بخصوص تفادي اتساع رقعة فيروس كورونا.

وقال الإمام في بيان له: "من لا يلتزم بالتعليمات الوقائية وتطبيق الحجر الصحي فهو آثم شرعا، وهذا ما أميل إليه وأفتي به".

واستكمل: "رسولنا الأكرم قد أقر مبدأ الحجر الصحي وقاية من الأمراض المعدية، وظهر ذلك جليا في موضوعين وهما: مرض الطاعون، ومرض الجذام".

وأضاف: "فإن الإنسان؛ أي إنسان، لا يستطيع العيش في المجتمع بكرامة واستقرار وطمأنينة وأمن وأمان إلا إذا تحققت حماية الضرورات الخمس التي أقرتها الشريعة الإسلامية السمحاء الغراء وهي: الدين، النفس، العقل، النسل، والمال، هذا وإن صحة الإنسان مرتبطة ارتباطاً مباشراً بثلاث من هذه الضرورات، وهي: النفس، العقل، والنسل.

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وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أمس الأربعاء، أنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، وأن الوضع الصحي للمصابين الـ30 مستقرة، وهم 20 رجلا و10 نساء، وفقًا لوكالة معا.

من جهتها أعلنت أمس، منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا قد لا ينتهى في الصيف مثل الإنفلونزا العادية، وقال الدكتور مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية "علينا أن نفترض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار".