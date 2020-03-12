طريقة عمل الخبز البوري

الخبز البوري أو "العيش البوري" من المخبوزات التي تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، طريقة سهلة وسريعة لعمل الخبز البوري في المنزل.

مقادير الخبز البوري

دقيق قمح.

دقيق أبيض.

ماء ساخن.

ملح.

طريقة تحضير الخبر البوري

1. خلط الدقيق الأبيض والكامل والملح.

Advertisements

2. إضافة الماء الساخن إلى خليط الدقيق، ويعجن جيدا حتى يصبح متجانسا.

3. ترك العجين قليلا، ويقسم إلى 8 أقسام متساوية.

4. تشكيل كل قسم على هيئة كرة.

5. فرد العجين على سطح أملس مرشوش بقليل من الدقيق ليصبح دائرة قطرها نحو 10 سنتيمترات.

6. قلى دوائر العجين في زيت غزير حار لمدة دقيقة على كل جهة حتى يصير الخبز هشا.

7. رفع الخبز على منشفة ورقية لامتصاص الزيت الساخن ويقدم دافئا.