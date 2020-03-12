بوسي شلبي ساخرة: عندنا عاصفة ترابية بالكورونا.. هتاكلوا صوابعكم وراها

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رأيها في موجة الطقس السيئ الذي تشهده مصر بدءا من الغد وحتى مساء السبت.

وعلقت "بوسي" على موجة الطقس السيء ساخرة: "الخميس الجاي بقى عندنا عاصفة رعدية بالكورونا هتاكلوا صوابعكم وراها".

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مصر تشهد طقس سيئ غدًا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير هيئة الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت الاثنين الماضي، بيانا بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ غدا الخميس، وتستمر السبت المقبل.

ولفتت إلى أن البلاد، ستشهد منخفضا جويا يؤثر على البلاد، وكمية الضغط بداخله منخفضة جدا، ما يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحري والقاهرة، ومدن القناة، لتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وبعض مناطق الصعيد.

وأضافت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، الذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، أن حالة عدم الاستقرار قوية، ما دفع رئاسة الوزراء لتعطيل الدراسة والمصالح الحكومية غدا.