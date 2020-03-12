فيديو.. مذيعة mbc3 تطل بالأبيض بعد أشهر من إعلان خطبتها

بعد أشهر قليلة من إعلان المذيعة الأطفال الفلسطينية، والتي تعمل في قناة "MBC3"، عزة زعرور، خبر خطبتها على الشاب السوري نور ياسين، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من مقاطع الفيديو من حفل زفافها في دبي بحضور عدد من الأصدقاء ووسط عائلتها. Advertisements وارتدت "عزة" فستانا أبيض دون أكمام مع طرحة طويلة، واكتفت بتسريحة شعر أبرزت ملامح وجهها. لم تكن هذه هي الزيجة الأولى لمذيعة الأطفال الفلسطينية، حيث سبق وأن تزوجت "عزة زعرور" من رجل يدعى "أحمد الشما"، إلا أن الزواج انتهى بعد 7 أعوام، لتدخل بعدها في قصة حب جمعتها بالشاب السوري، والتي تكللت بالزواج.

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