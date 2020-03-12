خلال موجة الطقس السيئ.. كيف تتصرف إذا صعق أحد بالكهرباء؟

تشهد البلاد اليوم، بداية موجة من الطقس السيئ تستمر لمدة 3 أيام، بحسب خبراء الأرصاد، وأعلنت رئاسة الوزراء تعليق الدراسة اليوم، وكذلك اعتباره إجازة بسبب موجة التقلبات الجوية، حيث تشهد مصر منخفضا جويا يتسبب في موجة من البرد والعواصف والأتربة والأمطار، بالإضافة إلى الرعد والبرق.

ويتعرض البعض للصعق الكهربي في الشارع عند الاقتراب من أعمدة الإنارة بسبب مياه الأمطار، لذا يقدم التقرير التالي نصائح يجب اتباعها عند تعرض أحد الأشخاص للصعق الكهربائي، وذلك بحسب موقع "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الأمريكي.

كيف تتصرف إذا صعق أحد بالكهرباء

إذا صعق شخص ما لا تلمسه، قد لا يزال الشخص على اتصال بالمصدر الكهربائي، لأن لمس الشخص قد يجعل التيار يمر من خلالك.

اتصل أو اطلب من شخص آخر الاتصال بالنجدة أو المساعدة الطبية الطارئة.

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أوقف تشغيل مصدر الكهرباء إن أمكن، أو انقل المصدر بعيدًا عنك وعن الشخص المصاب باستخدام جسم غير موصل بالكهرباء مصنوع من الورق المقوى أو البلاستيك أو الخشب.

بمجرد خلو الشخص من مصدر الكهرباء، تحقق من تنفسه ونبضه، إذا توقف أو بدا بطيئًا بشكل خطير، ابدأ بالإسعافات الأولية.

لا تلمس الحروق أو تكسر البثور أو تزيل الملابس المحروقة.

قد تسبب الصدمة الكهربائية حروقًا داخل الجسم، لذا تأكد من نقل الشخص إلى الطبيب.