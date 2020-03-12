طريقة عمل عيش السرايا في البيت

عيش السرايا من الحلوى في المطبخ المصري، وهو متميز بطعمه والقشطة عليه، وفي الغالب يصنع في محال الحلوى، ولكن بطريقة بسيطة يمكنك إعداده في المنزل بالخطوات التالية. المقادير 3 أكواب بقسماط ناعم. شربات. لون طعام أحمر. لون طعام أخضر. كوب لبن. 2 ملعقة كبيرة نشا. جوز هند. Advertisements فستق. (اختياري) قشطة. (اختياري) طريقة التحضير يذاب النشا في اللبن على البارد. يوضع الخليط على النار ويقلب حتى الغليان ويصبح القوام غليظا، ثم يترك ليبرد. يخلط البقسماط مع الشربات ولون الطعام الأحمر حتى يصبح عجينة سميكة. يصب الخليط فى طبق ويساوى الوجه ويصب خليط النشا واللبن على الوجه. يخلط جوز الهند باللون الأخضر ثم يضاف على الوجه. يزين بالفستق والقشطة، ويقدم.

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