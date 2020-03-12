غلق المنافذ وغسل الوجه.. نصائح لوقاية الأطفال من الطقس السيئ

تقلبات جوية تشهدها مصر، تبدأ غدا الخميس، وتستمر السبت المقبل، تتمثل في السيول والرياح الشديدة، وتتزايد التحذيرات حول البقاء في المنازل والخروج للضرورة فقط، ما يزيد من الاهتمام الأمهات بصحة أطفالهن خوفًا من إصابتهم بنزلات البرد في هذه الأيام.

وعرض موقع "EverydayHealth" عدة نصائح للأمهات يجب اتباعها للمحافظة على صحة الأطفال:

- غلق النوافذ جيدًا وابتعاد الأطفال عن الجو الخارجي، خاصة إذ كان مصاحبا للأتربة.

- يجب غسل اليدين أو استخدام معقم للسيطرة على انتشار الجراثيم، والبكتريا، التي تنقل الأمراض.

-يجب مسح باستمرار أي أسطح يلمسها الأطفال إذا كان أحدهم مريضًا.

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- استخدام البخاخات والمناديل المطهرة في التنظيف.

- يجب تعقيم مقابض الأبواب والحنفيات وغيرها، حتى لا تنتقل العدوى.

- الاستمرار في غسل الوجه والكفين والرقبة والأذن والأرجل بماء الصنبور.

- يمكن أيضًا تغيير ملابس الأطفال بأخرى نظيفة قبل بدء موجة الجو غير المستقر.

- تناول يوميًا ملعقة من عسل النحل.