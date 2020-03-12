شارك الفنان محمود حجازي، زوج الإعلامية وخبيرة التجميل، أسما شريف منير، بصورة جديدة بصحبة زوجته وابنتها "لارا" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأظهرت "الصورة" الثُلاثي، بملابس الشخصية الكارتونية الشهيرة "شلبي سولفان" مُعلقًا: "احنا جاهزين للعاصفة".
وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة، مشيدين بإطلالتهم، وبعلاقة "حجازي" بابنة زوجته.
مصر تشهد طقسا سيئا غدًا
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير هيئة الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت الاثنين الماضي، بيانا بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ غدا الخميس، وتستمر السبت المقبل.
ولفتت إلى أن البلاد، ستشهد منخفضا جويا يؤثر على البلاد، وكمية الضغط بداخله منخفضة جدا، ما يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحري والقاهرة، ومدن القناة، لتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وبعض مناطق الصعيد.
وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، الذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، أن حالة عدم الاستقرار قوية، ما دفع رئاسة الوزراء لتعطيل الدراسة والمصالح الحكومية غدا.
كانت هذه تفاصيل خبر بملابس شلبي سولفان.. أسما شريف منير وزوجها يستعدان للعاصفة الترابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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