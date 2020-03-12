بالعزف والمكياج والتوعية.. "جيهان" تكرم مريضات السرطان خلال شهر المرأة

فقرات مختلفة من التزين بمساحيق التجميل للتوعية الصحية، قدمتها جيهان العسيلي، لمريضات السرطان، تكريمًا لجهدن في محاربة المرض اللعين، كما أنها قررت فعل ذلك خلال شهر مارس، والمعروف بشهر المرأة.

تشارك فى الاحتفالية المقرر إقامتها يوم 20 مارس، 120 مريضة، بمشاركة عدد من "الميكب أرتيست" اللاتى رحبن بعمل "ميك أب" مجاني للمريضات لإسعادهن وتحسين حالتهن النفسية: "بمجرد الإعلان عن الفعالية، أكتر من ميك أب أرتيست كلمونى للمشاركة، ودى كانت أكتر فقرة هتعجب الستات".

وتتضمن الاحتفالية جلستي توعية صحية ونفسية للمريضات للتعرف على مرضهن وكيفية التعامل معه حتى لا تقعن فريسة للاكتئاب ونوبات الحزن التي تلازمهن خلال مرحلة العلاج: "أنا كنت مريضة وعارفة إحساس كل واحدة مرّت بالمرض ده وعايزة أساعدهم وأفرحهم بأى شكل".

وتتضمن أيضاً جلسات توعية نفسية وطبية مع أسرهن، لتعريفهم بكيفية التعامل الصحيح معهن خلال فترة العلاج وبعده: "أسرة المريضة لها دور مهم جداً، لأنه بمساعدتهم الستات بيقدروا يتخطوا مرضهم بشكل أسرع".