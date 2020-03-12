فيديو.. كله يجري.. مقلب ياسمين عبدالعزيز في كواليس "ونحب تاني ليه"

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشرها أحد المقالب الكوميدية التي فعلتها أثناء تصوير كواليس مسلسلها "ونحب تاني ليه".
ونشرت "ياسمين"، من خلال خاصية القصص المصورة، مقطع فيديو لها أثناء ظهورها مع فريق العمل داخل المصعد، لتصرخ قائلة "دينا عندها برد يا جماعة كله يجري من الأسانسير".
ومسلسل "ونحب تاني ليه" من بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وشريف منير وعلا رشدي، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ومن المقرر عرضه خلال موسم الرمضاني المقبل 2020.
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