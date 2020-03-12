الامارات | أفراح العامري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العامري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الحفل الذي أقامه هادي صالح عطيان العامري، بمناسبة زفاف نجله مهدي إلى كريمة مبخوت البرك عيضة العامري، بصالة سويحان في مدينة العين، كما حضر الحفل عدد من شيوخ القبائل، وضباط الشرطة والقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين، وتخللت الحفل عروض من التراث الإماراتي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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