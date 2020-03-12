الامارات | «مول الإمارات» يُدرج خدمة مواقف السيارات الذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن «مول الإمارات» يُدرج خدمة مواقف السيارات الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «مول الإمارات» عن إدخاله خدمة مواقف السيارات الذكية عبر تطبيق الهواتف المحمولة الخاص به، لتسهيل دخول وخروج الزوار، وضمان ركن سياراتهم بسلاسة. انطلقت هذه الخدمة في 10 فبراير الماضي، حيث أصبح بإمكان الزوار - بعد تحميلهم التطبيق - تسجيل سياراتهم تحت خانة «مواقف السيارات» لاستخدام الدخول والخروج الأوتوماتيكي، بمجرد وصولهم أمام الحواجز المخصصة على مداخل ومخارج مواقف السيارات في «مول الإمارات».

وتتيح خدمة مواقف السيارات الذكية عملية الدفع عبر التطبيق، حيث يمكن للزوار إدخال معلومات الدفع الخاصة بهم، وفي حال تجاوزوا الوقت الذي أمضوه داخل مركز التسوّق الحد الأقصى المسموح به للوقوف المجاني، سيقوم التطبيق أوتوماتيكياً باقتطاع المبلغ المستحق مقابل الوقت الإضافي للوقوف من حسابهم.

وتهدف الخدمة إلى تحسين تجربة المتسوّقين. وتشمل ميزات التطبيق الجديد «أماكن الوقوف المتوافرة»، التي تُظهر الأماكن المتوافرة داخل مركز التسوّق لزواره قبل وصولهم، إلى جانب خدمة «البحث عن سيارتي»، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتطبقه عبر كاميرات موقف السيارات لتحديد موقع السيارة، وذلك عند قيام الزوار بإدخال أرقام لوحات سياراتهم.