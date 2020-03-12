شكرا لقرائتكم خبر عن جينا ديوان تستقبل طفلها الأول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت الممثلة جينا ديوان طفلها الأول من الممثل ستيف كازي. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن جينا (39 عاماً) أعلنت النبأ على صفحتها على موقع «إنستغرام»، أول من أمس، إذ نشرت صورة لها وهي تحمل طفلها.
وكانت جينا وكازي قد أعلنا خطبتهما في فبراير الماضي. وأعلنت جينا نبأ حملها بطفلها الأول من كازي في سبتمبر الماضي. يشار إلى أن هذا ثاني طفل لجينا، إذ إن لديها ابنة (ستة أعوام)، من زوجها السابق الممثل تشانينغ تاتوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | جينا ديوان تستقبل طفلها الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.