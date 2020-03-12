الامارات | جينا ديوان تستقبل طفلها الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن جينا ديوان تستقبل طفلها الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت الممثلة جينا ديوان طفلها الأول من الممثل ستيف كازي. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن جينا (39 عاماً) أعلنت النبأ على صفحتها على موقع «إنستغرام»، أول من أمس، إذ نشرت صورة لها وهي تحمل طفلها.

وكانت جينا وكازي قد أعلنا خطبتهما في فبراير الماضي. وأعلنت جينا نبأ حملها بطفلها الأول من كازي في سبتمبر الماضي. يشار إلى أن هذا ثاني طفل لجينا، إذ إن لديها ابنة (ستة أعوام)، من زوجها السابق الممثل تشانينغ تاتوم.