الامارات | مركبات التوصيل ذاتية القيادة تلفت أنظار العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن مركبات التوصيل ذاتية القيادة تلفت أنظار العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت شركة «نيوليكس» الصينية الناشئة المتخصصة بمركبات التوصيل ذاتية القيادة، نجاحاً كبيراً، وبدأت تلفت أنظار العالم، خصوصاً في مدن بالصين التي تعرضت لإغلاق كامل بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووصلت طلبات شراء المركبات الروبوتية الصغيرة إلى 200 طلب، بعد أن كانت 125 منذ مايو 2019. وكانت شركتا «جيه دي دوت كوم» ومجموعة «علي بابا»، من بين زبائن الشركة الناشئة.

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وأثبتت مركبات التسليم الصغيرة ذاتية القيادة التابعة للشركة فعاليتها أثناء تفشي الفيروس، إذ أبدت قدرة على توصيل الإمدادات الطبية والغذائية لعمال الصحة المنهكين على جبهات مكافحة الفيروس، فضلاً عن قدرتها على رش المعقمات في شوارع المدينة؛ وفقًا لموقع سي نِت الأميركي.

وبلغت درجة فائدة هذه المركبات أن أبدت الحكومة الصينية استعدادها لتغطية 60% من كُلفة كل مركبة من مركبات شركة نيوليكس، فضلاً عن مركبات مجموعة من الشركات المماثلة الأخرى في البلاد؛ وفقاً لموقع بلومبرغ الأميركي.

ولعل أكبر ميزة لهذه المركبات قدرتها على التنقل في حين يمنع الحجر الصحي سائقي التوصيل من الخروج، وقال يو إنيوان، مؤسس الشركة «دخلت الصناعة مرحلة التوسع السريع بسبب الفيروس. يدرك الناس إمكانية إنجاز مركبات كهذه أشياء قد تكون خطرة على البشر».