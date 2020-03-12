الامارات | «شاعر المليون» يقترب من المرحلة الحاسمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «شاعر المليون» يقترب من المرحلة الحاسمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على وقع أبيات شعرية، تقديراً للموقف الإنساني لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإجلاء رعايا الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة في مدينة ووهان الصينية، إلى مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، انطلقت الليلة قبل الماضية الأمسية الرابعة من مرحلة الـ24، ضمن أمسيات «شاعر المليون» في موسمه التاسع، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

والأبيات الشعرية التي تحتفي بالموقف الإنساني لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من كلمات الشاعر الإماراتي هادي المنصوري، منها:

«اللي يشوفك مجتهد في مساعيك.. من دون لا يشعر غصب ينعجب بك..

الله يا بوخالد على كل ما فيك.. أفعالك تخلي عدوك يحبك».

وتضمنت أمسية «شاعر المليون»، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مشاركات الشعراء: صالح محمد العنزي ومحمد الحمادي العتيبي (السعودية)، وعامر بن فواز العجمي وعبدالعزيز العبلان الديحاني (الكويت)، وغازي العون السردي (الأردن)، ومحمد راشد العويلي (العراق). وسينتقل بعد هذه الأمسية الفائزون إلى المرحلة الأخيرة الحاسمة بداية من الأسبوع المقبل.

رسائل

تميّز صالح العنزي من السعودية بقصيدته التي حملها رسالة قصيرة تمنى أن تصل من منبر «شاعر المليون» ومسرح شاطئ الراحة، التي تمحورت حول الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة، في ظل الفتن والمؤامرات التي يرمي شباكها شقيق لشقيقه.

وأشادت لجنة التحكيم بانتماء القصيدة للرؤية الشعرية الخاصة بصاحبها وتميزها برسالة معبرة عن الوعي، بأبعاد سياسية واجتماعية وجغرافية وتاريخية مغلفة بالصور الشعرية الجميلة.

أما المتسابق الثاني عامر العجمي، فتفرّد بصياغته الشعرية العاطفية لمشاعر ابن تجاه والده المريض ووفائه وبرّه له، التي اعتبرتها اللجنة مثالاً على عذوبة الشعر، ورسالة وفاء من الشاعر لوالده المريض رفعاً لمعنوياته، مشيدةً بقافيته المميزة، والطرق على الحدا في نص جميل ومشبع بالنزعة الإنسانية، إضافة إلى مشاعر الوفاء تجاه تضحيات الوالد، والأدبية في أسلوب الشاعر بطرح هذه القضية.

بينما تناول المتسابق الثالث عبدالعزيز الديحاني، في قصيدته الإنسانية الجميلة موضوع الصداقة جزءاً من حياة الإنسان ومسيرته، متناولاً الجفوة ثم التلاقي مرة أخرى بين الأصدقاء، عاكساً روحه المُتأمّلة بحميمية ودفء الخطاب بين الشاعر وصديقه.

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تناص مع الأعشى

أبدع المتسابق الرابع غازي السردي، في تَناصِّه مع معلقة الأعشى التي مطلعها «ودّعْ هريرةَ إنَّ الركبَ مرتحلُ/‏‏‏ وهَلْ تُطيقُ وداعاً أيها الرّجلُ»، بقصيدة رأى عضو لجنة التحكيم، الدكتور غسان الحسن، أنها تحمل أجمل مواطن التناص، وتعكس تقلّب قلوب الناس بين محب ومُجافٍ ومُلاقٍ ومُودّع، معتبراً أن الشاعر مشغول بهذه المواقف في أجواء الحزن والوداع وصور الفراق، على وقع قافية هامسة جميلة لمواصلة التوق والعشق، لولا ذهابه في الجفاء والخفاء والخفوت عند الوداع. وأشاد الباحث سلطان العميمي بارتكاز القصيدة على الحزن والتعبير عنه بمختلف الصور والصياغات الشعرية، والتوظيف الشعري الجميل للغة والمفردات، في أصالة مفردة جامعة بين الفصيح والنبطي. أما الشاعر حمد السعيد، فركّز على ما أبرزته مشاركة الشاعر من تمكّن وفخامة وتوهُّج شعري في تناول مختلف مشاعر الفراق والجفاء، بمفردات بيئة البادية الأردنية.

خامس متسابقي الأمسية كان محمد الحمادي العتيبي، وقصيدته في مديح صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ووصف جمال المكان الإماراتي وبهاء جزيرة ظبيانية. وأكّد سلطان العميمي على أن القصيدة جميلة وفارقة، بدءاً بالوزن الشعري ومطلع القصيدة المدهش والتمهيد المتسلسل بعذوبة، مشيداً بارتباط القصيدة بالألوان والروائح والصور والحركة في لوحة بديعة، رسمت جماليات الجزيرة الظبيانية، وصولاً إلى الخاتمة والإبداع الجميل المتَفرّد الذي زخرفته جماليات مديح صاحب السموّ رئيس الدولة.

بينما حملت قصيدة محمد راشد العويلي، المتسابق السادس ضمن الأمسية، دعوة تعايش للشعب العراقي بكل أطيافه، ونبذ الطائفية والحزبية، ووصف بطولات العراقيين في مواجهة الإرهاب وتضحيات أبنائه من مختلف المذاهب والأديان في سبيل وحدته وتلاحمه الوطني، التي أخذ عليها الدكتور غسان الحسن المبالغة. ورأى العميمي أنها قصيدة الانتصار للتعايش والوحدة الإنسانية، بما يعطيها القيمة الأكبر، مع المباشرة أحياناً والتصوير الشعري الجميل، والسهولة الممتنعة التي تعكس عفوية الشاعر في التعبير عن مكنون ذاته وصياغة أبياته.

وأعلن عن قرار لجنة التحكيم بتأهيل الشاعرين محمد الحمادي العتيبي بنتيجة 49/‏‏‏50، وعبدالعزيز العبلان الديحاني بنتيجة 47/‏‏‏50، بينما سينتظر الشعراء الأربعة تصويت الجمهور، من خلال موقع وتطبيق «شاعر المليون» طوال أسبوع كامل.

6 مبدعين

أعلن عن شعراء الأمسية المقبلة من «شاعر المليون»، وهي الأمسية الأولى ضمن المرحلة الثالثة الحاسمة من البرنامج، يوم الثلاثاء المقبل، وهم: أحمد بن جدعان العازمي وعبدالعزيز العبلان الديحاني (الكويت)، وراكان بن وليد الراشد وعبدالمجيد سعود الغيداني ومطرب بن دحيم العتيبي (السعودية)، ومبارك بالعود العامري (الإمارات).

موشّح ونجاة

موشّح «يا شقيق الروح من جسدي» بصوت الفنانة المغربية نجاة رجوي.. قدم «شاعر المليون» لجمهور الشعر خلف الشاشات، لوحة فنية غنائية مع روائع الموشحات الأندلسية، تألقت خلالها الفنانة المغربية نجاة رجوي. والموشحات من ألحان الفنان فايز السعيد، وكلمات بن زهر الحفيد، كما أوردها بن سناء الملك في كتابه «دار الطراز في عمل الموشحات».

وكانت مجاراة موشح «يا شقيق الروح من جسدي» المحطة الثانية الرئيسة ضمن مجريات الأمسية، التي رأى أعضاء لجنة التحكيم عدم تمكّن الشعراء منها باقتدار.

أبيات شعرية تحتفي بالموقف الإنساني لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من كلمات الشاعر الإماراتي هادي المنصوري.