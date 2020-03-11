بجاكيت ذهبي وبنطلون.. هند صبري في جلسة تصوير أنيقة

شاركت الفنانة التونسية هند صبري، متابعيها، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة. ونشرت "هند" عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جلسة التصوير، التي ظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة إذ ارتدت جاكيت ذهبي مع بلوزة بيضاء وبنطالا أسود. Advertisements وعلقت الفنانة التونسية على جلسة التصوير التي جاءت بعدسة المصور حمدي: "الحرية ليست سوى فرصة لتكون أفضل". وتفاعل الكثير من متابعي هند صبري، على الصور: "إيه الجمال ده يا هندوشة كل يوم تزداد جمالا ماشاء الله عليكى يا قلبي ربي يبعد عنك العين ويحميكى ربنا من كل شر بموت فيكى يا منورة حياتى كلها"، "الاستايل تحفة".

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