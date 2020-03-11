صور.. تحدت فيروس كورونا.. معلومات عن المغنية الإيطالية جانا ناننيني

أعلنت المغنية الإيطالية "جانا نانيني"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن تحديها فيروس كورونا، من خلال إقامة حفلة موسيقية افتراضية من منزلها لمكافحة العزلة الناجمة عن تدابير السلامة التي قررتها السلطات للقضاء على انتشار الفيروس.

ويُقدم "هُن"، أبرز المعلومات عن المغنية الإيطالية الشهيرة بعد تحديها فيروس كورونا.

- ولدت "جانا نانيني" في 14 يونيوعام 1954 في سيينا.

- هي الأخت الكبرى لسائق السباقات السابق للفورمولا، وان أليساندرو نانيني.

- درست البيانو والتأليف في ميلانو، في أواخر السبعينيات، وحصلت على شهادة في الفلسفة من جامعة سيينا في عام 1994.

- وفي العام التالي شاركت في احتجاج نظمته منظمة السلام الأخضر في السفارة الفرنسية في روما، ضد قرار الحكومة الفرنسية لمتابعة التجارب النووية في موروروا.

- نفذت "نانيني" أول أغنية لها في عام 1979، مع أغنية "أمريكا"، وألبوم كاليفورنيا، الذي أصبح ناجحًا في العديد من الدول الأوروبية.

- حدثت انطلاقتها الدولية في عام 1984، مع إصدار ألبومها السادس، "لغز إنتاج"، "Conny Plank"، الذي وصل إلى المراكز العشرة الأولى في المخططات الإيطالية والألمانية والنمساوية والسويسرية، وكانت الأغنية المنفردة الأولى من الألبوم ، "Fotoromanza"، مدعومة بواسطة فيديو موسيقي من إخراج "Michelangelo Antonioni"، وحصلت على العديد من الجوائز الموسيقية.

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- بدأت "Nannini"، في جولة أوروبية طويلة لدعم الألبوم، وبلغت ذروتها في عناوين الصحف في مهرجان مونترو للجاز.

- في عام 1986، حققت أغنيتها "Bello e impossibile"، نجاحا في أوروبا وألمانيا والنمسا وسويسرا.

- باع ألبومها المنتج عام 1987، "Maschi e Altri"، أكثر من مليون نسخة.

- في عام 2004 ، أصدرت ألبوم أعظم أغاني البيرل، حيث أعيد ترتيب عدد من أغانيها الأكثر شهرة بدعم من الموسيقيين مثل كريستيان لوهر على البيانو (الذي كان له أيضًا ائتمان منتج مشترك)، وسلسلة رباعية مكونة من فنشنزو دي دونا (الكمان الأول)، ولويجي دي مايو (الكمان الثاني)، وجيراردو موروني (فيولا)، وأنتونيو دي فرانكا (فيولونسيلو).

- في عامها الـ56، عام 2010، أعلنت حملها، وظهرت بشكل بارز على غلاف "Vanity Fair"، حيث تم تصويرها وهي ترتدي قميصًا.

- في 26 نوفمبر 2010، ولدت ابنة نانيني بينيلوبي، جين شارلوت، في عيادة مادونينا في ميلانو.

- في عام 2017 ، قررت "نانيني" الانتقال إلى لندن مع شريكها، كارلا، وفي سيرتها الذاتية لعام 2017، والتي تحمل عنوان "Cazzi miei"، كشفت أنها مستعدة لاتحاد مدني مع "كارلا"، موضحة أنها شعرت أن القوانين الإيطالية لا يمكنها منحها أي ضمان حول مستقبل بينيلوب في حالة وفاتها.

المغنية الإيطالية جانا نانيني تتحدى فيروس كورونا

وقالت المغنية الإيطالية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام": "الأمر الرهيب مع هذا الفيروس هو شعور العزلة، يجب على كل واحد منا أن يضع في تصرف المجتمع شيئا يتميز به، أنا في ميلانو وأريد أن أبث عبر الإنترنت أغاني روك لكي نشعر جميعا بأننا أقرب من بعضنا البعض وبأمان".