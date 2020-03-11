أصالة: الخوف يسرق منّا أجمل الّلحظات.. ومش عايزة أعيش في الهم

نشرت الفنانة أصالة صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وكتبت أصالة: "الخوف اليوم يسرق منّا أجمل الّلحظات، يسرق المحبة ويباعد بين الأصدقاء والأحبة، ويزيد من غموض الغد، وأصبحت الحلول هي أن نزيد العُقَد عُقَداً، قد يكون ذلك واجباً، أن نتباعد وأن نقلق وأن نخاف".

وتابعت: "ولكنّني لا أريد أن أعيش في هذا الهم، فحياتي ستمضي كما أُحب وسأعيش كما أريد، وإن أراد الله لي أمراً سأرضى به، فاليوم الذي يمضي لا يعود، ولا أريدُ ليومي ألماً جديد، حمانا الله جميعاً من المرض والخوف واليأس".