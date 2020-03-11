فيديو.. ابن أحمد يونس يهدي منى الشاذلي فانوس رمضان

أهدى معز نجل الإعلامي والإذاعي أحمد يونس، فانوس رمضان للإعلامية منى الشاذلي، خلال تقديمها برنامج "معكم"، على شاشة "cbc"، قائلا: "كل سنة وأنت طيبة عشان رمضان قرب".

لترد عليه الشاذلي: "أنت أول واحد يجبلي فانوس رمضان السنادي".

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يذكر أن فضائية "dmc"، عرضت أولى حلقات برنامج "أتوبيس السعادة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس، 1 مارس.

ويصطحب "يونس" مجموعة من الشباب في أتوبيس لزيارة القرى الفقيرة والأكثر احتياجا، لمساعدة أهل القرية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في توفير الاحتياجات الأساسية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

وقال مقدم البرنامج: "الأتوبيس ده هو اللي هيمشي ويتنقل بيكم وبينا في كل محافظات مصر لنشر وصناعة السعادة، وأولى جولاتنا هتكون في قرية الترامسة في قنا، كل اللي عليك عشان تساعد وتسعد الناس تشترك على صفحة السعادة على الفيس بوك وتبعتلنا عشان تكون من ركاب أتوبيس السعادة".