صاحب مطعم ببريطانيا يطرد رجل وزوجته الصينية بسبب كورونا: مكانكما الحجر الصحي

بسبب المخاوف من فيروس كورونا، رفض مطعم صيني خدمة رجل بريطاني يدعى"ماثيو مور"، صاحب الـ37 عامًا، وزوجته الصينية هوانج تشيوان شيانج، صاحبة الـ32 عامًا، عقب وصولهما المملكة المتحدة من مدينة "تشنجدو" الصينية، حيث كانا يعملان هناك، ولكنهم فوجئا بالرفض.

وفي غضون دقائق من الوصول، طلب صاحب المطعم منهما بـ"وقاحة" مغادرة المطعم، بحسب ما ذكر موقع "metro".

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ويذكر الموقع أن سبب ما حدث لهما، هو أنهما لم يُعزلا ذاتيًا لمدة 14 يومًا بعد وصولهما إلى بريطانيا، حيث قال "ماثيو"، الذى يعمل مدرسًا، إن صاحب المطعم كان غير مهذبًا فى الطريقة التى تحدث بها معهما، وطردهما، وقال بصوت عال "آمل أن يكون لديك أسبوعين من الحجر الصحي.. لا يُسمح لكم بالجلوس هنا".

وتابع "ماثيو"، كان هناك زبائن آخرون هناك، وتحدثوا بصوت عالٍ حتى يتمكن الجميع من سماع صوته، لقد كان الأمر محرجًا للغاية.