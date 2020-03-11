مغنية وانفلونسر.. معلومات عن مذيعة الأطفال عزة زعرور بعد زواجها الثاني

أعلنت المذيعة الفلسطينية، عزة زعرور، خبر زواجها من مصمم الجرافيك نور ياسين، بعد أشهر من إعلان خطوبتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال مشاركة عدد من الصور التي جمعتها بزوجها خلال حفل الزواج.

ويُقدم "هُن"، أبرز المعلومات عن المذيعة الفلسطينية عزة زعرور، خلال السطور التالية.

- ولدت في 26 فبراير، عام 1988، وتبلغ من العمر 32 عامًا.

- تعمل مذيعة في قناة "mbc3"، وقدمت عدة برامج موجهة للأطفال واليافعين، وكان من أبرزها "بنات وبس، فكرها صح، خطوات ناعمة".

- اكتشفت أسرتها حبها الشديد للفن والغناء منذ طفولتها المبكرة، حيث شاركت خلال المراحل الدراسية المختلفة في العديد من الأنشطة الفنية والمسرحية.

- قامت بتسجيل بعض الأغاني، حيث لم تقتصر مشاركاتها الفنية على الأنشطة المدرسية، بل أصبحت من أشهر الأسماء الفنية في فلسطين.

- شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والعالمية، ومن ذلك مهرجانات أقيمت في مصر والإمارات وتونس وفرنسا، وهى في العاشرة من عمرها.

- بدأت مشوارها الإعلامي في الثالثة عشر من عمرها، حيث قدّمت العديد من برامج الأطفال على قنوات مختلفة، وشاركت بالتمثيل في أحد الأفلام.

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- ساهمت مع بعض الشباب في إعداد وإنتاج عدد من الأفلام القصيرة.

- التحقت بالمجلس البلدي للأطفال في مدينة جنين، وساعدت الكثير من الأطفال في حل مشاكلهم وتحقيق أحلامهم، كما شاركت في العديد من الفعاليات المطالبة بحقوق الطفل.

- في 3 سبتمبر 2012 تزوجت من رجل يدعى "أحمد شما" إلى ان انفصلا في عام 2019.

- أعلنت خطوبتها في نوفمبر 2019 من نور ياسين، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الذي كشف بدوره الخبر من خلال منشور له كتب من خلاله وقتها: "إذا وجدت أحداً تحبه في الحياة، إذن تمسك بذلك الحب. أحبك عزة".

- تقدم "عزة" محتوى خاصاً بها على موقع "يوتيوب"، وحصلت على الدرع الفضي والذهبي، خلال عام 2019، بالإضافة لكونها واحدة من المدونات عبر السوشيال ميديا.

حفل زفاف المذيعة الفلسطينية عزة زعرور

احتفلت المذيعة عزة زعرور، بحفل زفافها على مصمم الجرافيك نور ياسين، وسط عدد من الأصدقاء المقربين بدبي، وارتدت فستانًا دون أكمام مع طرحة طويلة، واكتفت بتسريحة شعر أبرزت ملامح وجهها، وظهر العريس ببدلة سوداء أسفلها قميص أبيض مع بيبون أسود.