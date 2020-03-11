"مين أول بنت كنت بتحبها".. نجل أحمد يونس يفاجئه بأسئلة محرجة في "معكم"

قدمت الإعلامية منى الشاذلي، فقرة كوميدية، خلال استضافتها للإعلامي أحمد يونس ونجله مُعز، على الهواء، في برنامج "معكم"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، حيث جعلت مُعز يتقمص دور المذيع ويوجه أسئلة لوالده.

ووجه مُعز لوالده، عدة أسئلة على الهواء منها "باباك كان بيعملك ازاي وإنت صغير"، حيث رد يونس "كان بيحبني ويفسحني"، وعن سؤال "باباك كان بيضربك"، كان رد الإعلامي "أه كان بيضربني"، ما أضحك الطفل، واستدعى قول والده: "إنت فرحان إني كنت بنضرب.. طيب ماشي لما نروح".

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وعن سؤال "كنت بتروح مدرسة إيه"، قال يونس، أنه كان يّدرس منذ الطفولة في مدرسة "الرياض" بالمملكة العربية السعودية، حيث وُلد هناك، وفاجأه الطفل بسؤال غريب حيث قال "أول بنت كنت بتحبها في المدرسة كانت مين"، وكان رد يونس: "عديها الله يسترك، هي كانت بنوته في ثالثة إعدادي".

فرد الطفل مازحا: "أنا كمان بحب بنت بس مش هقولك أسمها".