منها القماش المبلل.. نصائح لإحكام إغلاق النوافذ قبل العاصفة الترابية

منذ ساعات الصباح الباكر بدأت بوادر العاصفة الترابية التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية والتي حذرت من ذروتها غدًا الخميس، ولذلك تقدم "هُن" نصائح للأمهات لإحكام إغلاق النوافذ قبل العاصفة الترابية، وفقًا لموقع "wikihow".

لاصق إسفنجي لحواف النوافذ

عليك وضع لاصق إسفنجي حول جميع حواف النوافذ وتحديدًا الزجاجية، فهو يمنع دخول الأتربة حتى الدقيقة منها إلى داخل منزلك.

تركيب الستائر

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في حال كنت أزلت الستائر لتنظيفها أو لأي سبب آخر، فكل ما عليك هو تركيبها حتى تقلل من حركة دخول الأتربة للمنزل، حيث إن الغبار يصطدم بها ويسقط على الأرض ولا يتسلل إلى باقي المنزل.

وضع قطع قماش مبلل على النوافذ

قد تمنع قطع القماش المبللة في دخول الأتربة إلى المنزل، فيمكن وضعها بطريقتين: لفها ووضعها في النافذة من الداخل بشكل "مطبق"، أو أسفل عتبة النافذة في حال كان شباك من الخشب "شيش".

تثبيت صدادة على النوافذ

من الضروري في حالة العواصف حماية النوافذ فتهشمها يمثل خطرا كبيرا على المنزل، ولذلك كل ما عليك هو شراء صدادة بحجم النافذة وإلصاقها جيدًا حتى تحمي النافذة من التهشم.