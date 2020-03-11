الدعاء والتحصين والوقاية.. حيلة الأمهات لحماية الأبناء من كورونا

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة دعاء للأمهات لحماية ابنائهن من الإصابة بـ "الفيروسات" المختلفة، وخاصة فيروس كورونا، بعد ارتفاع عدد المصابين به حول العالم.

دعاء الأمهات للوقاية من فيروس كورونا

"تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت، ربنا اصرف عنا وعن أولادنا شر الداء والوباء برحمتك يا ارحم الراحمين، يا ملطف الألطاف نجنا مما نخاف وعافنا مما ابتلى به الناس، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والجنون والجذام ومن سيء الأسقام"، دعاء تبادلته الأمهات خوفًا على أبنائهن من إصابتهم بالأمراض.

تقول نائلة حامد، ولية أمر، طالبة بالصف الخامس الابتدائي، "مفيش حاجة تحمي أولادنا غير الدعاء عشان كل أم بتكون مرعوبة لما بتنزل أولادها المدرسة بعد رفض الوزير تأجيل الدراسة".

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تجلس نهى أحمد، ولية أمر تلميذة بالصف الأول الابتدائي، كل يوم أثناء ذهاب ابنتها إلى المدرسة تنتظره حتى ميعاد العودة، داعية حماية مصر من مثل هذه الفيروسات، "كل يوم لما بنتي بتروح المدرسة بفضل ادعى أنها ترجع بالسلامة وربنا يحميها من الأمراض والأوبئة" حسب حديثها لـ "هُن".

الدعاء والتحصين، والالتزام بالإجراءات الوقائية، أفضل الطرق التي اتبعتها ندى طارق، ولية أمر طالبين بالمرحلتين الإعدادية والابتدائية، قبل خروج الأبناء إلى المدرسة "أنا كان نفسي يقعدوا من المدرسة بس المناهج لازم تخلص والدراسة متأجلتش وفي الأول والآخر ربنا هو الحامي".