"منعت البوس وريحتي بقت كحول".. كيف تتعامل منى الشاذلي مع كورونا؟

كشفت الإعلامية منى الشاذلي، عن تفاصيل حياتها اليومية، بعد انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها لحد من انتشاره، حيث ذكرت أن نمط حياتها والروتين اليومي لم يتغير بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكن كانت هناك بعض الإضافات التي زادت على حياتها.

وأضافت "الشاذلي"، خلال تقديمها برنامج "معكم"، على شاشة "CBC"، أن شنطة اليد الخاصة بها لا تخلو حاليا من مطهرات بشكل يومي ولحظي، موضحًا أن تلك المطهرات ليست عادية "أي حاجة ريحتها حلوة وخلاص"، بل نسبة الكحول فيها لا تقل عن 60%.

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وتابعت: "بقيت حاسة إن ريحتي سبيرتو، وده أحلى من البرفان في الظروف دي، ولادي بيروحوا المدرسة بشكل طبيعي، وهخليني أوديهم المدرسة، إلا إذا قررت وزارة التربية والتعليم، تعطيل الدراسة"، موضحة أن أبنائها يحملون دائما مطهرات في حقائبهم.

وأشارت إلى أن هناك تشديدات لهم بضرورة غسل اليدين بين كل حصه والأخرى، وعلى الأقل ثلاث مرات في اليوم، "أجلت رحلة أسرية مع أبنائي تحسبا لانتشار فيروس كورونا، وتم تزويد ستوديو معكم بزجاجات من المطهرات والكحول لتطهير الأيدي بشكل دوري لكل المتواجدين داخل الاستوديو حفاظا على الصحة العامة".

وتابعت: "بسلم على الناس بشكل عادي، ومنعت البوس في معاملاتي اليومية، وأتابع أخبار كورورنا في كل وسائل الإعلام العربية والاجنبية واتابع تطورات الفيروس".