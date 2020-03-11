منها الاستعانة بصديق.. 7 طرق للتخلص من عادة مسح الوجه لتجنب عدوى كورونا

تحذيرات شديدة اللهجة من ملامسة الوجه أطلقتها الكثير من الجهات المعنية بالتوعية من فيروس كورونا، حتى لا ينتقل الفيروس عن طريق اليدين إلى الفم أو الأنف أو حتى العينين.

وسبق وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "أفتقد وجهي"، في إشارة منه إلى الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البيت الأبيض، لتجنب إصابة الرئيس الأمريكي بعدوى كورونا.

وتشير التقارير والأبحاث العالمية، إلى أن عادة "مسح الوجه"، أحد أخطر العادات التي يمكن أن تكون سببا في نقل عدوى فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لموقع "8 دايز" هناك مجموعة من النصائح، التي يمكن من خلالها التخلص من عادة "مسح الوجه"، وهي:

اجعل يديك مشغولة دائما

اكتب على الكمبيوتر أو استخدم كرة الضغط لتبعد يدك عن وجهك.

استعن بصديق

عليك الاستعانة بصديق مقرب أو فرد من العائلة ينبهك بعدم مسح وجهك.

مكياج أو واقي شمس أو مرطب

يعتبر المكياج أو الواقي الشمسي أو المرطبات أو الغسول عوامل مساعدة للتقليل من تفكيرك في مسح وجهك، فاليد الرطبة باستخدام الكريم أو رائحة الغسول تذكرك بعدم مسح الوجه.

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تطبيق أو منبة

استخدم تطبيق ذكي أو منبة يذكرك كل 15 دقيقة بضرورة ألا تسمح على وجهك.

المناديل المعقمة

استخدم مناديل معقمة للتعامل مع الحكة أو فرك العين.

توقف عن التفكير

لو فكرت بأنك لا يجب أن تمسح وجهك بيدك، فستذهب يدك مباشرة إلى وجهك.

أشياء تجنبك المسح

لا تستخدم طلاء الأظافر

استخدام قطرة العين

استخدام مرطب البشرة

استخدام أداة لضم الشعر