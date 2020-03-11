بعد اعتذار زوجته وعودته إليها.. علي ربيع: أنا الأسد أهو

عقب قرابة الـ11 شهرا بين الفنان علي ربيع وزوجته ندى محمود، والحديث حول انفصالهما والخلافات الزوجية، فاجئت اليوم، ندى محمود، متابعيهما، بتوجيه رسالة اعتذار لزوجها علي ربيع ووالدته معلنة عودة الأمور بينهما.

وكتبت "ندى" عبر حسابها على "إنستجرام"، "النهارده البوست ده لكل الناس اللي بتحبني أنا وعلي ومليكة، وبيتمنوا لنا الخير، وكانوا بيدعولنا، زي ما أنتم عارفين في خلافات أسرية بينا.. وإحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات لمصلحة بنتنا أولا وأخيرا ورجعنا لبعض".

لكن، من جانبه، اكتفى الفنان علي ربيع، بنشر صورة له عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال زيارته للأهرامات، معلقًا عليها: "أنا الأسد أهو.. علي ربيع".

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وتفاعل الكثير من متابعيه على صورته: "أحلى علي ربيع في الدنيا".. "الهرم الرابع".. "ربنا يسعدك".. "أحلى أسد".