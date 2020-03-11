قبل آخر ظهور ملكي.. مشاهد حب جمعت بين هاري وميجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لمياء يسري:

خطفت الدوقة ميجان ميركل، وزوجها هاري، الأضواء ليلة الخميس الماضي، في أول ظهور علني لهم بعد إعلانهما التناول عن مهامهم الملكية.

وحضر الزوجان حفل توزيع جوائز صندوق إنديفور السنوي، في مانسيون، وظهرت الدوقة في ثوب أزرق جذاب من فيكتوريا بيكهام.

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وتألقت ميركل أيضًا في فستان أحمر طويل، مغطى من على الكتف، تميّز بالبساطة، وزينته بأقراط مرصعة بالجواهر من Simone Rocha، وكعب عال أحمر من Aquazurra، وحقيبة يد باللون الأحمر من الساتان.

وأثناء زيارتها إلى استديو القصص بمسرح لندن الوطني، وارتدت بلوزة بسعر 29 جنيه إسترليني، مع قلادة مميزة ذهبية بسعر 368 جنيه إسترليني، مكتوب عليها "كل يوم أحبك أكثر"، كما أوضح موقع "insider".

لم يكن هذا هو المشهد الوحيد الذي دل على الرومانسية التي تجمع بين الزوجين الملكيين، بل مشاهد عدة التقطتها الكاميرات نرصدها لكم بالأعلى.