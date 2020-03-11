10 أمور يومية تزعجنا.. حلها بسيط للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعض الأمور التي نقوم بها يوميًا قد تزعجنا، ونسعى دوما للوصول إلى الحلول البسيطة للتخلص من ذلك.

هذه الأمور نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "Bright side" الأمريكي:

1- تسريع وقت شحن الهاتف:

يترك البعض الهاتف وقتًا طويلًا في الشاحن، ولكن يمكن تسريع شحنه من خلال ضبطه على وضع الطيران.

2- اختيار الفاونديشن:

من الأخطاء التي تقعد فيها الإناث أثناء اختيار الفاونديشن هو تجربته على اليد أو الوجه، ومن الأفضل استخدام الرقبة لتحديد اللون المناسب لبشرتك، وإذا لم تستطعِ التجربة على الرقبة يمكنك أيضا من خلال الذقن.

3- فوضى المفاتيح:

بدلا من الحيرة التي تشعر بها في ميدالية مفاتيحك، يمكنك إنهاء ذلك من خلال طلاء كل منها بلون مختلف باستخدام طلاء الأظافر.

4- الفوضى تحت الحوض:

تتسبب الأشياء الموجودة تحت حوض المطبخ أو الحمام في إحداث الفوضى، ويمكنك تنظيم ذلك من خلال ربط العديد من بخاخات التنظيف والسوائل على قضبان (الماسورة) الموجودة تحت الحوض ما يترك مساحة أكبر لأشياء أخرى.

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5- ارتداء حقيبة ظهر في المواصلات:

من الأخطاء التي يفعلها البعض ما ينتج عنها السرقة، لذلك من الأمن في المواصلات ارتداء الحقيبة على صدره أمام عينيه.

6- تشابك سماعات الهاتف:

تتعرض سماعة الهاتف إلى التشابك ما يزعج صاحبها، لذلك يمكنك استخدام قطعة من البلاستيك بالسماعة لمنع سماعات الرأس من التشابك، كما هو موضح بالصورة في الألبوم المرفق بالأعلى.

7- تخزين الآيس كريم:

لتخزين الآيس كريم بطريقة صحيحة ليظل ناعما، ضعه داخل كيس بلاستيكي مغلق.

8- الحفاظ على المشروبات من الحشرات:

يترك البعض المشروبات دون تغطيتها ما يتسبب في وقوع الحشرات بها، وللتخلص من ذلك، ضع قوالب الكب كيك على الأكواب لتغطيتها.

9- تسخين الطعام:

عند إعادة تسخين الطعام في الميكروويف يضع البعض الطعام دون تنظيمه، ولتسخينه بطريقة جيدة يجب توزيعه في الطبق في شكل دائري (حلقة) .

10- الشاور جل:

استخدام جل الاستحمام يؤدي إلى مشاكل الجلد وجفاف الجلد وتهيج الجلد والأكزيما.