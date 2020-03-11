هل تتفاعل مع الأطعمة؟.. إليك فوائد وأضرار الأكياس الحرارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

تميل معظم السيدات إلى الاعتماد على الأكياس الحرارية عند طهي الطعام، لما توفره من وقتٍ وجهد، ولكن هل تعتبر وسيلة آمنة على الصحة العامة أم تعرضها لخطر الإصابة بها ببعض الأضرار كما يشاع عنها؟

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد وأضرار الأكياس الحرارية، وفقًا لموقع "Health line".. للمزيد اضغط هنا