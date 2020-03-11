إطلالات النجوم: "السلطانة هويام" بالأسود.. وهيفاء وهبي متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يحرص النجوم والنجمات بمشاركة متابعيهم على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.

- كارمن سليمان

تألقت كارمن سليمان بمجموعة صور على إنستجرام، إذ ارتدت فستانًا أسود قصير، بأكمام طويلة، وفتحة صدر على شكل حرف " V"، مُزين بالكرانيش على أحد الجانبين، واعتمدت على اكسسوارات بسيطة حيث ارتدت شوكر باللون الذهبي، وانتعلت حذاء كعب عالي باللون الأسود، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

- هيفاء وهبي

ظهرت هيفاء وهبي مرتدية فستان قصير، بأكمام طويلة، باللون البرتقالي اللامع، ونسقت مع الإطلالة شراب طويل شفاف باللون الأسود، كما نسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالي باللون الأخضر، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، واختارت الألوان الترابية في المكياج.

- مريم أوزرلي

ظهرت الفنانة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بالسلطانة هويام، مرتدية فستان قصير كت، باللون الأسود، وزينت الإطلالة بحزام رفيع عند الخصر باللون الذهبي، يبرز رشاقتها، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.