عاصفة ترابية وسيول.. نصائح للسيدات لقضاء إجازة سعيدة في المنزل

تشهد مصر موجة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، الأمر الذي استدعى تدخل مجلس الوزراء، وإعلان غدًا إجازة مدفوعة الأجر للمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، كما تزايدت التحذيرات بالتزام المنازل وعدم الخروج غدًا.

ليصبح غدًا الخميس يوم إجازة إضافيا في رصيد الكثير من الأسر المصرية، وفي هذا الشأن قدمت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي بالمركز الاستشاري البريطاني للأطفال والمراهقين، بعض النصائح التي يمكن أن تطبقها ربات المنازل لتحويل اليوم العاصف إلى إجازة سعيدة، بعيدًا عن التقلبات الجوية.

أكلات جديدة

يمكن أن تستغل ربة المنزل، الإجازة الإضافية في تنفيذ أكلات جديدة، وتحضيرها لأسرتها، ويمكن فعل ذلك بأساليب صحية.

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ترتيب المنزل

ترتيب المنزل من الأمور التي يمكن أن تقلل من طول المكوث فيه، وكذلك وضع اللمسات الخاصة لربة المنزل، وتعليق صور الأسرة على الحوائطـ، ومحاولة منع الأتربة من الدخول للمنزل بتحصين الأبواب والشبابيك.

تجنب الخناقات

يجب تجنب إثارة المواقف التي تتسبب في الخلافات بينك وبين زوجك، والتعامل الهادئ، والحرص على أن يسود المنزل مناخ أسري هادئ.

استعادة الذكريات

استعادة الذكريات تضيف وقتا ممتعا على اليوم، واسترجاع أجمل اللحظات والذكريات التي جمعتك بزوجك، فهذا ينشط الذاكرة دائما، كما أنه قد يجدد عواطفكما وبالتالي تعود السعادة.