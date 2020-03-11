قبل أيام المطر.. نصائح لتجنب الصعق بالكهرباء خلال موجة الطقس السيئ

بالتزامن مع الأمطار وموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، بدءا من غد الخميس، حيث أعلنت رئاسة الوزراء تعليق الدراسة، واعتبار الخميس إجازة رسمية، بالإضافة إلى مناشدة المواطنين الالتزام بالمنازل، يتعرض الكثير للصعق الكهربائي، بسبب الأعمدة، أو وجود مياه الأمطار في الشوارع بجانب أسلاك كهرباء غير محمية أو معزولة، ما يتسبب في وفاة العديدين، حيث تسببت موجات طقس مشابهة في وفاة ما يقرب من 7 أشخاص على فترات متابعدة.

يستعرض التقرير التالي، إرشادات ونصائح يجب اتباعها عند موجات الطقس السيء في الشوارع، لتجنب الصعق الكهربي، وذلك بحسب موقع "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الأمريكي.

نصائح لتجنب الصعق الكهربي في الشارع

لا تلمس عمود كهرباء سقط.

اتصل بشركة الكهرباء للإبلاغ عن عواميد الطاقة الساقطة.

تجنب ملامسة أسلاك الكهرباء العلوية أثناء التنظيف والأنشطة الأخرى.

لا تسر على مياه الأمطار الراكدة إذا كانت أسلاك وعواميد الكهرباء عارية أو ساقطة في الماء.

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إذا سقط عمود أو سلك كهرباء عبر سيارتك أثناء القيادة، فابق داخل المركبة واستمر في القيادة بعيدًا عن عنه.

إذا توقفت السيارة حذر الناس من عدم لمس السيارة أو الكهلاباء.

اتصل أو اطلب من شخص ما الاتصال بشركة المرافق المحلية وخدمات الطوارئ.

لا تسمح لأي شخص آخر غير موظفي الطوارئ بالاقتراب من سيارتك.

إذا أصبحت الدوائر الكهربائية والمعدات الكهربائية رطبة أو في أو بالقرب من المياه، ابتعد عنها فورا.

لا تشغل أو توقف تشغيل أداة أو جهاز كهربائي أثناء الوقوف في الماء.

لا تقم بإعادة تشغيل الطاقة حتى يتم فحص المعدات الكهربائية بواسطة كهربائي مؤهل.