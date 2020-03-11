تعرفي على أهم قواعد اتيكيت عشاء العمل

تهدف دعوات عشاء العمل إلى توطيد العلاقات المهنيَّة والاجتماعيَّة في الوقت نفسه، ما ينعكس إيجابًا على المصالح المشتركة. ومن هذا المنطلق، تُقدِّم لك القواعد الأبرز الواجب اتباعها أثناء عشاء العمل:

اتيكيت عشاء العمل

• يترتَّب على المضيف أن ينتظر المدعوين لربع ساعة إضافيَّة عن الموعد المُحدَّد، في حال تأخروا في الوصول إلى المطعم. بالمقابل، على الفرد المتأخَّر أن يتصل بالداعي وأن يُبرِّر له سبب التأخر، ويحدُّد له مدّة التأخير، وفي حال لم يحضر خلال ربع ساعة، فيما حضر المدعوون الآخرون يُمكن للداعي طلب الطعام.

• يُحدِّد المضيف أماكن الجلوس، ويُرشد ضيوفه إليها.

• يُستحسن أن يترك المضيف لضيوفه حريَّة اختيار طعامهم بأنفسهم، كما يمكنه أن يختار الطعام بنفسه بشكل كامل قبل مجيء الضيوف، مع الحرص على أن لا يطلب أطباقًا لا تروق لهم. كما ينبغي بالمضيف أن يطلب الطعام سهل التناول، وأن يبعد عن الأنواع التي تتطلَّب التركيز، مثل: السمك والمعكرونة، وذلك لإفساح المجال أمام المجتمعين على المائدة للتحدُّث في الأعمال.

اتيكيت عشاء العمل

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• يُفضَّل أن يكون الحديث قصيرًا، ويتمّ على فترات متباعدة، وليس بصورة مركَّزة ومستمرَّة. ويمكن تأجيل الحديث إلى ما بعد الانتهاء من تناول الطبق الرئيس.

• إذا حدث أن تعرَّض حديثكم للمقاطعة من النادل لسبب ما، يمكن متابعة الحديث في الموضوع من خلال الإيماءات والتواصل البصري.

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