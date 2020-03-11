تعرفي على فوائد القسط الهندي للشعر

تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام مواد طبيعية لتغذية الشعر وحل مشاكله، إذ تنتشر الكثير من المعلومات والوصفات حول هذه المواد الطبيعية التي تشمل بعض أنواع الأعشاب والزيوت، ولكن هناك بعض منتجات الطبيعة التي تعتبر ثروة كبيرة في علاج مشاكل الجسم والشعر والتي لا تحظى بشهرة وانتشار واسع، إلا أن استخدامها فعال جداً في العناية والعلاج بأجزاء الجسم المختلفة، من بينها هو عود القسط الهندي المعالج لمشاكل الشعر، لذا فإن فوائد عود القسط الهندي للشعر تشمل العناية والعلاج في ذات الوقت وهو ما سنتعرف عليه بالتفصيل في هذا المقال.

عود القسط الهندي:

هو نبات يأخذ اسمه من موطنه الهند، كما أن له مسميات أخرى مثل العود البحري والكشط، وقد أطلق عليه مسمى العود بسبب شكله الشبية بالعيدان الخشبية، وقد استخدم في الهند منذ قديم الزمان في العلاجات الشعبية والبديلة، كما أنهم يستخدمونه لأغراض تجميلية لما يحتويه من مواد طبيعية مفيدة لصحة الجسم والبشرة الخارجية والشعر، إذ يحتوي القسط الهندي على مواد قوية في قتل الجراثيم وتطهير الجسم من السموم مثل مادتيّ الهلينين وحامض البنزوات، كما أنه خالي من المواد الكيميائية مما يجعل استخدامه آمن على الصحة، وتجدر الإشارة إلى أن الجزء المستخدم من هذا النبات هي جذوره (على شكل أعواد).

فوائد القسط الهندي للشعر:

تشمل فوائده الناحيتين العلاجية والتجميلية للشعر، والتي تندرج فيما يلي:

يقوي بصيلات الشعر ويجعلها أكثر صحة وهو ما ينعكس على صحة الشعر ويقوية مما يحميه من التساقط ويزيد من نموه.

يرطب الشعر وجلد الرأس ويخفف من جفافه، فيضفي عليه لمعاناً وبريقاً وحيوية.

مفيد لأصحاب الشعر الدهني التي تفرز فروة رأسهم الدهون والزيوت بكميات زائدة، فهو يحل مشكلة دهنية الرأس من خلال تقليل إفراز الدهون فيه.

إن كنتِ ممن يعانون من الشعر المجعد فهو مفيد لكِ لقدرته على تنعيم الشعر والتخفيف من تجعيدته.

يحمي الشعر من التقصف والجفاف، كما أنه يعالج الشعر المتقصف والتالف.

يقضي على القشرة ويعالج تهيّج فروة الرأس، وذلك يعود لقدرته على تطهير وتعقيم الجلد ومكافحة الالتهابات والفطريات التي تسبب الحكة والالتهاب.

مغذي ومرطب جيد للشعر، كما أنه يمنح المظهر الصحي والحيوي له.

ينشط الدورة الدموية في الرأس مما يحسن من وصول المغذيات والأكسجين إلى بصيلات الشعر فيزيد من كثافة الشعر وطوله.

طرق استخدام القسط الهندي للشعر:

يمكن استخدام عود القسط الهندي بأربع أشكال مختلفة تتناسب مع الطريقة والوصفة المراد تطبيقها للشعر:

مسحوق القسط الهندي للشعر: يتم استخدامه في وصفات الماسكات لتسهيل خلطه مع زيوت أخرى أو أعشاب.

مغلي القسط الهندي للشعر: يمكنكِ تحضير المغلي بنفسكِ في المنزل، إذ تحتاجين إلى حفنة من الأعواد المجففة أو الطازجة، لتضعيها في الماء على النار، وعندما تصل إلى درجة الغليان اتركيها تغلي لمدة 10 دقائق كاملة، ثم قومي بإزالتها عن النار وصفيها من الأعواد واتركيها جانباً إلى أن تبرد، بحيث تستخدم هذه المياه لغسل الشعر فيها ويترك عليه لمدة ساعة قبل شطفه.

زيت القسط الهندي للشعر: الزيت أيضاً يمكن أن تصنعيه في المنزل، ستحتاجين إلى كمية من عود القسط الهندي المجففة أو الطازجة مع وعاء زجاجي لتقومي بوضعها فيه بحيث تملئه بالكامل، ثم اسكبي عليه زيت الزيتون إلى أن يغمره بالكامل، وضعيه في مكان معتم ودافئ بعد إغلاق الوعاء الزجاجي جيداً، ثم اتركيه لمدة 3 أسابيع وبعدها يكون زيت القسط الهندي جاهزاً، يرغب البعض في إضافة فصوص من الثوم إلى الوعاء مع الزيت وتركها لتتخمر فيه لمدة أسبوعين لزيادة الفائدة.

خل القسط الهندي للشعر: يُصنع خل القسط الهندي من خلال غمر أعواده المجففة أو الطازجة في وعاء زجاجي بخل التفاح الطبيعي، ثم قومي بإغلاقه جيداً واتركيه في مكان دافئ ومظلم لمدة أسبوعين، بعدها يكون خل القسط الهندي جاهزاً للاستخدام، ويمكنكِ استخدامه بعد الاستحمام لترطيب الشعر.



وصفات طبيعية لعود القسط الهندي للشعر:

يمكنكِ استخدام القسط الهندي بأشكاله المختلفة وبطرق عدة من خلال إضافته لوصفات وزيوت أخرى، بحيث تساهم هذه الوصفات في علاج مشاكل معينة للشعر، ويمكن استخدام بعضها ضمن روتين العناية بالشعر:

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وصفة قناع القسط الهندي للشعر: في تحضير هذا القناع ستحتاجين إلى مسحوق القسط الهندي بكمية متناسبة مع حجم الشعر وطوله، لتقومي بمزجها مع كمية من الماء بحيث تقيسي مقدار ملعقة منه لكل كوب ماء، ثم أضيفي للمزيج القليل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، والآن امزجي المكونات جيداً ثم دلكي فروة رأسكِ بها جيداً لمدة 3 دقائق، بعدها اتركيها على الشعر لمدة لا تقل عن نصف دقائق قبل شطفها بماء دافئ وشامبو طبيعي ومناسب لنوع شعركِ.

وصفة القسط الهندي لتخفيف دهنية فروة الرأس: ستحتاجين إلى 3 ملاعق كبيرة من مسحوق القسط الهندي، مع حبة أفوكادو واحدة والقليل من زيت الزيتون، الآن اهرسي الاوفكادو جيداً ثم أضيفي له القسط الهندي وامزجيهم جيداً قبل إضافة زيت الزيتون للمزيج واخلطيه معه جيداً، ضعي القناع على فروة رأسكِ لمدة نصف ساعة ثم اغسليه جيداً.

خلطة القسط الهندي مع الزيوت الطبيعية للشعر: قومي بخلط 3 ملاعق كبيرة من القسط الهندي مع زيت اللوز وزيت جوز الهند وفيتامين هـ، ثم طبقيه على فروة رأسك بعمل مساج لطيف لها، بعدها يترك على الشعر لمدة ساعة كاملة قبل غسله منه.

خلطة القسط الهندي بالعسل والأفوكادو للشعر: اخلطي 3 ملاعق كبيرة من مسحوق القسط الهندي مع ملعقتين كبيرتين من العسل مع مهروس حبة أفوكادو، كما يجب أن تضيفي القليل من زيت الزيتون للمزيج أو أي زيت أساسي آخر وتمزج مع بعضها جيداً، ثم طبقي المزيج على شعركِ وفروة رأسكِ بالكامل لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين، بعد ذلك قومي بشطفه بالماء والشامبو كالمعتاد.

الفوائد العامة لعود القسط الهندي للجسم:

وصفات طبيعية لعود القسط الهندي للشعر:

يمكنكِ استخدام القسط الهندي بأشكاله المختلفة وبطرق عدة من خلال إضافته لوصفات وزيوت أخرى، بحيث تساهم هذه الوصفات في علاج مشاكل معينة للشعر، ويمكن استخدام بعضها ضمن روتين العناية بالشعر:

وصفة قناع القسط الهندي للشعر: في تحضير هذا القناع ستحتاجين إلى مسحوق القسط الهندي بكمية متناسبة مع حجم الشعر وطوله، لتقومي بمزجها مع كمية من الماء بحيث تقيسي مقدار ملعقة منه لكل كوب ماء، ثم أضيفي للمزيج القليل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، والآن امزجي المكونات جيداً ثم دلكي فروة رأسكِ بها جيداً لمدة 3 دقائق، بعدها اتركيها على الشعر لمدة لا تقل عن نصف دقائق قبل شطفها بماء دافئ وشامبو طبيعي ومناسب لنوع شعركِ.

وصفة القسط الهندي لتخفيف دهنية فروة الرأس: ستحتاجين إلى 3 ملاعق كبيرة من مسحوق القسط الهندي، مع حبة أفوكادو واحدة والقليل من زيت الزيتون، الآن اهرسي الاوفكادو جيداً ثم أضيفي له القسط الهندي وامزجيهم جيداً قبل إضافة زيت الزيتون للمزيج واخلطيه معه جيداً، ضعي القناع على فروة رأسكِ لمدة نصف ساعة ثم اغسليه جيداً.

خلطة القسط الهندي مع الزيوت الطبيعية للشعر: قومي بخلط 3 ملاعق كبيرة من القسط الهندي مع زيت اللوز وزيت جوز الهند وفيتامين هـ، ثم طبقيه على فروة رأسك بعمل مساج لطيف لها، بعدها يترك على الشعر لمدة ساعة كاملة قبل غسله منه.

خلطة القسط الهندي بالعسل والأفوكادو للشعر: اخلطي 3 ملاعق كبيرة من مسحوق القسط الهندي مع ملعقتين كبيرتين من العسل مع مهروس حبة أفوكادو، كما يجب أن تضيفي القليل من زيت الزيتون للمزيج أو أي زيت أساسي آخر وتمزج مع بعضها جيداً، ثم طبقي المزيج على شعركِ وفروة رأسكِ بالكامل لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين، بعد ذلك قومي بشطفه بالماء والشامبو كالمعتاد.

الفوائد العامة لعود القسط الهندي للجسم:

بالإضافة إلى فوائد القسط الهندي للشعر العديدة والتي تشكل علاجاً مناسباً للكثير من مشاكله، فإن هذا النبات الغني يفيد الجسم داخلياً في علاج الكثير من المشاكل الصحية كالسعال والربو، وكذلك يلعب دوراً مهما في علاج نزلات البرد والإسهال وتخفيف الدوخة والغثيان، ويعمل القسط الهندي كملطف لآلام البطن خاصة الناتجة عن الانتفاخات والغازات، إلى جانب هذه الفوائد يعتبر القسط الهندي فعال في علاج العقم ومفيد للسيدات خلال الدورة الشهرية، كما يعزز عمل الجهاز المناعي ويعمل كملين للأمعاء وللجهاز الهضمي، ويستخدم القسط الهندي كعلاج فعال في حالات الإكتئاب والأمراض النفسية والقلق، وهذا كله لا يساوي دوره العلاجي في مشاكل الكبد والكلى والحفاظ على مستوى السكر في الدم التي تعد من أكثر الأمراض الحساسة في صحة الجسم.

بعد معرفتكِ لكل هذه الفوائد التي يقدمها لكِ نبات القسط الهندي أعتقد بأنه يستحق أن يتوفر دائماً في رفوف مطبخكِ، فبغض النظر عن فوائد القسط الهندي للشعر يمكنكِ استخدامه لجسمكِ في العديد من الحالات الصحية التي يمكن أن يعاني منها، وكما أشرنا لكِ يمكنكِ صنع خل القسط الهندي أو زيت القسط الهندي منزلياً، وهذه الطرق تجعل استخدامه أسهل في بعض الحالات كما يكون أكثر فائدة بسبب إضافة المكونات الأخرى.

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