تعرفي على خلطة الأسبرين للشعر

تسعى جميع السيدات للحصول على شعر طويل حيوي وجميل، ولعل ارتباط الأسبرين بالشعر يُثير استغرابك حاليًا ،إلّا أنه يحتوي على حمض كيميائي يُسمى بالصفصاف له تأثير قوي على الشعر وجماله. في هذا المقال سنتناول فوائد الأسبرين للشعر، وطرق تطبيقه بالتفصيل:

فوائد الأسبرين للشعر:

للأسبرين استخدامات أخرى غير المُتعارف عليها طبيًا، فهو يُستعمل في خلطات تطويل الشعر والعناية به، وتتجلى أبرز فوائده للشعر بما يلي:

يحمي الشعر من الإصابة بالتقصف والتلف.

يُعيد للشعر حيويته ويزيد من نضارته ولمعانه.

يُنعم الشعر.

يُغذي الشعر، ويسمح بمرور الغذاء من الجذور إلى الأطراف، وهذا يدعم نمو الشعر بشكل كبير.

يُحافظ على لون الشعر الطبيعي.

يعمل على ترطيب الشعر بشكل عميق ويحميه من مشاكل الجفاف، مما يدعم نموه وطوله.

يُقلل من تكون القشرة في فروة الرأس.

مكونات خلطة الأسبرين للشعر:

يوجد العديد من خلطات الشعر التي تحتوي الأسبرين كعنصر أساسي فيها، سنتناول فيما يلي أشهر مكونات لخلطات الشعر باستعمال الأسبرين:

1- مكونات خلطة الشامبو والأسبرين للشعر: حبة من الأسبرين، ثلاث ملاعق كبيرة من الشامبو الخاص بك.

طريقة العمل:

يُطحن الأسبرين حتى يُصبح كالمسحوق.

يُمزج مسحوق الأسبرين مع الشامبو حتى يتم دمج كل من المكونات جيدًا.

2- مكونات خلطة الأسبرين منشط الشعر: قرصين من الأسبرين،كوبان من الماء.

طريقة التحضير:

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يُطحن الأسبرين حتى يُصبح مسحوقًا ناعمًا.

يُسكب الماء في وعاء ويُسخن في الميكروويف حتى يسخن.

يُوضع الأسبرين في الماء، ثم يُصب هذا الخليط بعناية في زجاجة رذاذ.

طريقة تطبيق خلطة الأسبرين للشعر:

يتم تطبيق شامبو الأسبرين على الشعر كما يلي:

يُبلل الشعر بالماء، ثم يُوضع الخليط عليه من الجذور وحتى الأطراف.

يُترك الخليط على الشعر لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك يُشطف بالماء كالمعتاد، ويُطبق البلسم عليه.

أما عن طريقة تطبيق خلطة الأسبرين المنشط للشعر فيكون برش الخليط على الشعر النظيف الرطب على الجذور وحتى الأطراف، وليس هناك حاجة لشطفه على الفور.

ما هو بروتين الشعر؟

بعد استعراض فوائد الأسبرين للشعر، وبما أنه من الأدوية منخفضة الثمن، جرّبي أحد الخلطات أعلاه؛ لتتمتعي بشعر طويل حيوي وجذاب.

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