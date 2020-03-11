تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 6 إلى الخميس 12 آذار مارس أمور مهمة

مهنياً: اسبوع مهم الشمس في بيت المال تدعمك ماليا عطارد ايضا في الحوت في موقع مناسب يساعدك حتى تنهي اعمالك الروتينية لكن سوف تعيش بين السبت والاثنين فترة متطلبة ضاغطة صعبة ومتقلبة وغير منتجة تحت تاثير القمر من برج الاسد المواجه لبرجك ايام غير مناسبة تجعل الاجواء الفلكية غير منضبطة قد تتراجع المعنويات فترة قليلة الحظ مليئة بالمشاكل والازمات فتشعر بالارهاق الصحي والنفسي لذلك احذر الاخطار والمآزق إنها فترة حذرة وغير مناسبة لاتخاذ مبادرات حاسمة. تبتسم لك الظروف من جديد وتخف الضغوط مع انتقال القمر الى العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت ما يجعلك اكثر تفاؤلا تتحدى الصعوبات فتنطلق في فترة مثمرة تحقق خلالها الأهداف على مختلف الاصعدة مهنيا دراسيا شخصيا فتتحسن صحتك وتبدو المعنويات مرتفعة كما الثقة بالنفس تعالج مسائل كثيرة، ومشاكل عالقة. فيكون الوقت المناسب لكي تقدم عروضك وتفاوض بشأن شروط العمل وتعيش اجواء مميزة بايجابياتها واحداثها ووعودها ترتفع المعنويات وتشعر بالانتعاش وتعبر عن نفسك بطريقة سلسة يومي الخميس والجمعة تحت تأثير القمر في الميزان الهوائي الصديق وتتاح امامك فرص استثنائية للتعبير عن الذات تنطلق واثقا مندفعا منفتحا على الاوساط المهمة والبراقة وتتحلى بجرأة المبادرة والاقدام على عمل استثنائي. اسبوع مهم يطلب منك الجهوزية التامة خاصة في الايام الجيدة .

عاطفياً: لا تجازف وكن حذرا في كلامك وفي تصرفاتك وحاول ان تتنازل قليلا وان نخفف من نبرة الصوت العالية في هذا الاسبوع المكهرب عاطفيا بسبب وجود الزهرة في الثور المواجه لبرجك وحاول ان تتفهم مزاج الحبيب واياك ان تفقد صبرك تشعر بفتور الجوّ وتسرع في إلقاء اللوم على من حولك. للعازب أحذّرك من التهور والتسرع في إطلاق الاحكام و يجب أن تأخذ أيضاً بعين الاعتبار أن جوّك الخاص ليس صافياً وانك انت صاحب الطاقة السلبية.

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