تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 6 إلى الخميس 12 آذار مارس فرص مهمة

مهنياً:تحمل اليك بداية هذا الاسبوع فرصاً مهنية ومالية كثيرة اسبوع يساهم بتطوير وتسهيل خطواتك اسبوع يحمل نظرة مختلفة للامور ربح ولحظات حلوة حتى الطالب سيحصل علة نتائج ايجابية وناجحة البداية مع الفترة بين السبت والاثنين مع وجود القمر في الاسد تكون امورك مسهلة مدعوم من كل الكواكب بلوتون المشتري من الجدي واورانوس ن الثور تنتعش حياتك وصحتك النفسية والجسدية تتحمس للتغيير او السفر او تعلم لغات جديدة او لاحداث تعديلات على خياراتك لكن عليك ان تتجنب المناورات يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثير القمر من العذراء الذي يشكل مربعا مع برجك ما يجعلك تدخل في مواجهة مع نفسك تتعب نفسيتك وتتاثر سلبا كان هناك مؤامرة ضدك انتبه لبعض الالتباس والغموض ولا ترضى بقرارات غير واضحة ولا تدخل في مخططات مجهولة لكن بالرغم من التناقضات والتغييرات والمفاجآت المهنية والمالية سوف تفرح باجواء التجدد والفوائد الكبيرة التي تقطفها بسرعة البديهية والحضور الذهني والجهوزية التامة في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى الميزان يومي الخميس والجمعة ايام جيدة للانطلاق للتسوية اجواء حلوة تتزين بالاشراق والحب والانفتاح على بعض الاوساط الجديدة والاخبار المميزة اسبوع مميز كن منفتحا الجو العم جيد جدا حتى الطالب سوف يحصل على نتائج افضل مما كان يتوقع الف مبروك لكل الطلاب.

عاطفياً: يتحدث كوكب الزهرة من برج الثور الصديق عن مفاجأة سعيدة قد تحصل او سفر او مصالحة عائلية كما يحميك كوكب الحب ويحمل اليك الهدايا والمفاجآت العاطفية ويبشر بآفاق عاطفية جديدة وتقارب وودّ، مع الاقل والشريك والاولاد للعازب, تسير الامور العاطفية بعذوبة ورقة وقد يضع القدر على طريقك شخصاً مميزاً يجذبك كل يوم اكثر وقد يغير مصيرك العاطفي.

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