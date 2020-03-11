علماء يكتشفون وجود رابط بين فقدان الشريك والإصابة بسرطان الجلد

أوضح بحث جديد أجري في كلية "لندن للصحة"، أن فقدان شريك الحياة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وفسر البحث وجود صلة بين فقدان شريك الحياة والإصابة بالسرطان، حيص تظهر بعض التغيرات على البشرة، وقد استخدم الباحثون بيانات من دراستين كبيرتين للسكان أجريتا بين عامي 1997 و2017، في المملكة المتحدة والدنمارك، ووجدوا أن مرضى سرطان الجلد الذين عانوا من فقدان الشريك، كان لديهم خطر أعلى بنسبة 17% للوفاة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، اقترح البحث ضرورة تقديم الدعم للأشخاص الذين يفقدون شركاء حياتهم، في شتى المجالات وضرورة التوعية بفحص بشرتهم، بهدف الكشف المبكر عن سرطان الجلد.