بشنب وحواجب.. مي سليم تحول نفسها لـ رجل.. ومعلقون: شبه حارس الزمالك (فيديو)

شاركت الفنانة مي سليم، في تحدي تحويل الملامح إلى الجنس الآخر، باستخدام تقنية جديدة عبر "أبلكيشن" التصوير، والذي يقوم بتحويل ملامح الأنثى لرجل، والعكس.

وظهرت الفنانة، في المقطع الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي بحواجب غليظة، ودقن وشارب خفيفة، مُعلقة: "يالهوي يالهوي لو أنا راجل".

وتفاعل العديد من متابعي الفنانة، مع المقطع الذي قامت بنشره، حيث بدأوا بتشبيهها بعدد من المشاهير عقب تبديل ملامحها، فعلق أحدهما: "مدية على هاني عادل"، وتابع الأخير: "فيكي من أبو جبل حارس الزمالك".

وتعاقدت مي سليم، مؤخراً، على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "dox"، من 8 حلقات، للعرض على إحدى المنصات الرقمية بالإنترنت، وصورت أول مشاهدها في العمل الذي يشرف على كتابته محمد الصفتي، ومن تأليف زلفى عبدالله، وآية سيف، ومحي الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيري، حيث يعتمد العمل على حلقات منفصلة متصلة، كل حلقة تناقش موضوعا مختلفا، ويشارك في بطولته ميدو عادل ومحمد علي رزق وبسنت شوقي ومحمود حافظ.