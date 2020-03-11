ينتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 6 إلى الخميس 12 آذار مارس امتحانا صعبا

مهنياً: الجو العام لا باس به كذلك سوف تختفي الصعوبات التي كانت تعقد لك حياتك في بداية هذا الاسبوع مع وجود القمر في برج الاسد الصديق بين السبت والاثنين ووجود المشتري في بيت المال بالنسبة لبرجك ثلاثة ايام مهمة تحمل الكثير من التحركات والمفاوضات والاسفار والنتائج الدراسية التي تجعلك طالبا متفوقا وناجحا تتبدل الظروف الفلكية مع انتقال القمر الى برج العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربعا فلكيا من برج الحوت بالاضافة الى تراجع عطارد في مواقع غير مناسبة بالنسبة لبرجك فترة تحمل خمول وركود ما يجعلك تخضع لامتحان وتجارب خاصة وقد تضطر إلى تبرير نفسك حاول ان لا تهمل او تستخف باشغالك كن جاهزا وحاضر ايام صعبة ومعقدة ايام تقييم قدراتك ان كانت دراسية او مهنية او اجتماعية تتبدل الاوضاع الفلكية مع انتقال القمر الى الميزان يومي الخميس والجمعة ويعلن عن ظروف استثنائية تطرأ في حياتك قد تقلب الظروف المقاييس وتحمل اليك الاحداث السعيدة واللقاءات المشوقة والاحتمالات الايجابية قد تذهب بسفر فجائي او تقوم بتنقلات كثيرة وتطل على فرص مهمةعطلة اسبوع حلوة صديقة مساعدة فترة تأييد فترة تساعدك مهنيا او عائليا ايام مريحة اسبوع جيد لكن لا تأخذ قرارات حاسمة انتبه لصحتك.

عاطفياً: يسود مناخ من الرومنسية والاستقرار والدفىء مع انتقال كوكب الزهرة الى برج الثور ويعدك بانقلاب في الاوضاع العاطفية وقد يجعلك المنتصر في معركة الحب أنت جريء وفضولي وبالتالي سوف تجرؤ على إشباع فضولك من خلال عيش تجارب جديدة تغني ثقافتك ومعرفتك ومخيّلتك. للعازب, ستكون على موعد مع غرام ساحر أو تبني صداقة جديدة، وتحتفل بحدث عائلي سارّ وسط العائلة والمقرّبين.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 7 إلى الخميس 13 شباط فبراير أحداث إيجابية

تنتظر مولود برج "الجوزاء " من الجمعة 7 إلى الخميس 13 شباط فبراير أمور مهمة