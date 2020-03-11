تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 6 إلى الخميس 12 آذار مارس نجاحات مهمة

مهنياً:اسبوع مهم من الاسابيع التي تضوي على آدائك على عملك علة نتائجك المشتري زحل المريخ وبلوتون في برجك واورانس من الثور يقدم لك الدعم ما يجعلك تعيش اسبوعا مهما جدا على مختلف المستويات بداية صفحة جديدة تتصالح مع نفسك البداية مع الفترة بين السبت والاثنين مع وجود القمر في الاسد فترة تنظيمية فترة للعمل ولاعادة برمجة الامور وممارسة بعض المرونة لحل المشاكل ما يجعل بداية هذا الاسبوع حاسمة في حياتك المهنية والدراسية تتبدل الاحوال وتكثر الاعمال وتتعدد النشاطات وتطرأ مفاجآت لم تتوقعها تتعلق بسفر او رحلة كذلك سيقف الحظ الى جانبك وتبدو اكثر حزما وقدرة على اتخاذ القرار خاصة يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثير القمر في برج العذراء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت تقوى المعنويات بشكل كبير انسجام اجواء ولا اجمل ايام تعطيك تساعدك تعطيك الكثير من التسهيلات والمفاجآت المالية لكن بالرغم من كل التفاؤل والحظوظ سوف يتبدل الوضع الفلكي مع انتقال القمر الى برج الميزان يومي الخميس والجمعة طاقتك كبيرة لكنهاجارفة يجب ان توظفها في المكان المناسب وبطريقة جيدة قد تنتابك شكوك فتعيش اجواء متناقضة بين التقدم والتراجع ايام متقلبة تطلب منك الجهوزية التامة للامتحانات للسفر لمتابعة الامور المهمة فترة تحمل قلق انزعاج مزاجية وحالة من الغليان والعدائية مطلوب منك التروي حتى لا تعرض نفسك للاخطار والحوادث.

عاطفياً: ترتاح بعد ثلاثين يوما من القلق والتعب النفسي والعاطفي وتعيش اسبوعا منسجما في المجال العائلي والشخصي اذ يدعمك الشريك او تجد نفسك محاطا برعاية خاصة من قبل الاهل والاولاد والاحبة كما تتاح لك فرصا عاطفية واجتماعية مميزة او تعيش رومنسية جديدة مع الحبيب ان التاثيرات الجميلة التي يرسلها لك كوكب الزهرة من برج الثور الصديق للعازب ان التأثيرات الرومنسية تجعلك تعيش حبا وانفعالات وسعادة وفرحة وتمارس جاذبية بثقة عالية بالنفس تأسر القلوب بحضورك وحديثك وانفتاحك.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 7 إلى الخميس 13 شباط فبراير أحداث إيجابية

تنتظر مولود برج "الجوزاء " من الجمعة 7 إلى الخميس 13 شباط فبراير أمور مهمة