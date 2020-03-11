تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 6 إلى الخميس 12 آذار مارس أمور مهمة جدا

مهنياً: اسبوع مهم جدا ومناسب جدا يحمل تغييرا كبيرا فتتعزز مكانتك المهنية والشخصية البداية مع الفترة بين السبت والاثنين مع وجود القمر في برج الاسد الذي يحمل لك فرص كبيرة كي تلتقط الانفاس فترة فعالة جدا ومناسبة للانطلاق بطريقة ناجحة حتى تاخذ قرارات مهمة تتابع الأعمال العالقة وتصحيح الأخطاء فتحاول جاهداً تجميع أجزاء حياتك ومتابعة بعض الملّفات أو الأوراق التي تتعلق بالسفر او متابعة اوراق الهجرة او انتظار نتائج الامتحانات لكن سوف تضطر الى مسايرة الاوضاع وتقبل التغيير بدون تأفف يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثير القمر من العذراء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الحوت بالاضافة الى وجود المريخ في برج الجدي المواجه لبرجك عليك ان تعيد النظر في بعض توجهاتك ايام مخيبة للامال تاخير خيبات امل احباط وتراجع فلا تنجرف وراء الاوهام لكن سوف تعود لتتصدر لائحة الابراج المحظوظة والقوية جدا جدا يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برجك ما يجعلك تتمتع بحضور مميز تستعيد نفوذك وسيطرتك على الامور وتدخل مرحلة من التحرر والانطلاق نحو خيارات جديدة اسبوع جيد عنوانه النجاح فتنطلق بصفحة جديدة

عاطفياً: تشهد حياتك الاجتماعية سلسلة مناسبات عديدة تسعك وتجعلك تكتشف بعض الاشخاص المميزين كما يدفعك كوكبك الحاكم الزهرة من برج الثور الصديق الى احداث جوجلة كبيرة على اوضاعك العاطفية والعائلية والشخصية والى ابعاد من لم يعد يناسبك بإختصار إنه أسبوع مميّز لتلطيف الأجواء والتقارب والمصالحة تتحمّس للقيام بنشاطات مشتركة مع الشريك العازب, تزدهر حياتك العاطفية حيث تقع بالغرام او تلتقي الحبيب على غير موعد وقد تحسم أمرك بالزواج.

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