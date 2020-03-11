تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 6 إلى الخميس 12 آذار مارس أحداث مهمة

مهنياً: الاجواء العامة جيدة الشمس وعطارد من برج الحوت داعمة والمشتري من الجدي يسهل لك امورك ويعلن عن حم لمسالة وانطلاق لقضية تجعلك تفرح وتتقدم اسبوع جيد لكن بدايته بطيئة وغير مناسبة القمر مواجه لبرجك من الاسد من اعلى نقطة بالدائرة الفلكية بين السبت والاثنين ما يسبب القلق والهواجس فترة غير مناسبة لاخذ القرارات الحاسمة انتظار تاخير لكن سوف تتحسن الظروف الفلكية مع انتقال القمر الى العذراء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت يومي الثلاثاء والاربعاء فتدخل مرحلة متميزة وممتازة ناجحة ايام سريعة تساعدك وتشرق شمسك وتكون ناجح ان نوعية الوقت جيدة انت تحت الاضواء بطريقة مهمة ايام تفتح امامك ابواب الدعم وتحقق خلالها بعض الأهداف على كافة المستويات مهنيا شخصيا دراسيا وحتى صحيا وتفاوض بشأن شروط العمل والسفر والتنقلات. لكن بالرغم من الاجواء الايجابية عليك ان تخفف النمط، وتحمي نفسك من الأخطار في عطلة الاسبوع يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر في برج الميزان اي في بيت الصحة والعمل فتدخل في مرحلة ركود ايام فارغة من الحظوظ ايام ضعيفة تشعر انك محبط ايام تحمل تاخير عقبات فوضى بلبلة انتبه من الالتباسات فلا تقدم على تحديات أو تصرفات عشوائية متهورة ومتسرعة اسبوع مائي بامتياز يجعلك تكسب بعض التقدير والمكافآت حان الوقت لكي تعالج الامور العالقة بحكمة وروية.

عاطفياً: قد لا تسير الأمور كما تشاء على الصعيد العاطفي بل تنتابك هموم وقلق وحيرة وعدم فهم مشاعر الشريك وتواجه خيبة أو تعرف جدلاً وخلافاً محتملاً، مع وجود كوكب الزهرة في الثور بادر إلى إشاعة التفاهم والمباشرة بحوار ولو أن الرومنسية تبدو غائبة عن الجو في هذه الفترة. للعازب ان مزاجك المتقلب ومشاريعك الفوضوية ومغامراتك واحلامك المجنونة تجعل الحبيب يبتعد عنك.

قد يهمك أيضاً :

تنتظر مولود برج "الحوت " من الجمعة 31 كانون الثاني يناير إلى الخميس 6 شباط بداية أسبوع ممتازة

تتراكم الهموم والمسؤوليات الكبيرة على مولود "الحمل" خلال شهر كانون الأول